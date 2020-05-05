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牡丹婦燒火取暖毀房屋　恆春警結合慈善團體助重建

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▲恆春分局九棚派出所所長趙銘華、勤指中心主任廖舜惠（右）、巡官曾惠淑（左二）揪團募款及物質致贈尤姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局勤指中心主任廖舜惠與尤婦合影 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣牡丹鄉尤姓長者為了取暖引發大火，燒毀她及3名孫子共住的房屋及家具，房屋雖在各項救濟下重建，但生活陷入困難，恆春警分局員警獲悉，結合民間慈善團體發動募捐，包括防疫用的口罩，幫助他們度過難關。

▲恆春分局九棚派出所所長趙銘華、勤指中心主任廖舜惠（右）、巡官曾惠淑（左二）揪團募款及物質致贈尤姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆警致贈物質及款項給尤姓婦人 。

恆春分局九棚派出所所長趙銘華、警員劉柏鈞至所轄牡丹鄉高士村宣導反詐騙時，轄區居民表示村內一名尤姓長者為了取暖而不甚引起火勢，造成整棟房子受到嚴重燒毀，該房屋是她與獨自扶養就讀國小孫子的女兒3人共同住處，而她平常僅靠微薄收入維持家計；房屋後來雖重建，但生活十分拮据。

趙所長及劉員得知後，即利用休假期間至賣場採購一些基本生活物資，並向恆春分局勤指中心主任廖舜惠報告，廖主任即結合人間有愛慈善會及慈濟等慈善團體，發動會員及親朋好友揪團募資，會同巡官曾惠淑親自登門拜訪，耐心傾聽尤姓長者居住情形及其他需要協助的地方，並提供日常生活用品、基本物資及防疫期間最重要的防疫口罩，協助她們一家人度過難關。

恆春分局分局長陳鴻忠肯定趙所長等多位員警在勤餘盡其所能發揮愛心幫助轄內居民精神，共同守護恆春半島成為一個，景美、人好的人間淨土。

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