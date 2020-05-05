屏東女買完東西牽機車　鑰匙轉不動先推回家...牽錯了啦！

▲屏東市陳姓女子到超商購物，離開牽錯高姓女子的機車，警循線找回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市高姓女子騎紅色機車到超商購物，回頭發現機車不見，趕緊報案，警方趕到了解，看到附近停放一輛與高女同款機車，但前方多一個菜籃，研判可能該車主騎錯，找到陳姓女子，果然是騎錯車。

屏東警分局民生派出所林姓與蔡姓警員於日前上午10時許執行巡邏勤務時，接獲民眾報案表示自己在廣東路上一間超商，將機車停於店家前，下車進入店內購物後發現愛車不見了。

警方到達現場後，高姓女子向警方表示，她的機車停放在超商前時，有拔取鑰匙放在身上，便下車進入超商購物，怎料一會兒時間購物完後要離去，竟找不到自己的紅色機車。

員警聽完後，便在現場找尋及察看有無監視器可調閱，隨即發現附近有一台同款同色機車，惟不一樣地方是高女的機車沒有加裝菜籃，停在現場這部機車是有加裝菜籃。研判可能是牽錯車造成，根據車牌號碼，找到有加裝菜籃的陳姓車主家查看，果看見高女機車。

經聯絡通知上牽錯機車陳姓女子表示，她也是去超商購物，離去時牽錯高女的車，自己還用鑰匙要啟動卻轉不開，以為機車啟動故障，於是把機車先牽回家，之後請車行維修，沒想到卻造成一場牽錯車的烏龍，對於牽錯高女機車情事感到非常抱歉。雙方對於警方熱心的協助表示十分感激並大讚「有警察真好！」。

屏東警分局呼籲，停車購物，於駛離前，應先查看車牌號碼是否正確或停放位置，勿一昧只觀看車型外觀斷定，以免誤騎被告上法院。若不慎騎乘他人機車時也勿驚慌，可馬上向警察機關尋求協助。

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