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12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他：小心車關…不宜遠行

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▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲專家提醒「這生肖」在5月要小心車關、不宜遠行。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／陶文

如果你有夢想，就該保護它、實現它！（很熟悉的台詞）如果你有朋友，就該愛護他們、向他們學習、和他們合作，借力使力一起實現夢想。（很熟悉的勵志語言）庚子金鼠年就是這樣的流年，和朋友一起實現夢想。（很真實的話）亦即，用夢想建立團隊，用團隊實現夢想。（非常真實而誠懇的話）

是的！庚子金鼠年就是這樣的流年。（回歸現實面的話）「團隊」在庚子金鼠年的太歲結構中，代表的是「家人」，具有相同理想和目標的人，行為模式與節奏相近的人，同時也代表「人脈」。易經財經專家陶文出版《2020鼠年開財運賺大錢》提到，積極廣結善緣儲備「貴人」籌碼，唯有如此才能夠讓自己從今年開始興旺十二年。

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這是人幫人的世界，而庚子金鼠年太歲在五行結構中已然自顧不暇，並沒有太多的剩餘能量可以幫助我們。親愛的讀者們，如果你想擁有好運勢，就請幫助自己廣結善緣、積累人脈，儲備貴人籌碼。而最好，也是最直接的策略，就是先成為別人的貴人。陶文老師溫馨提醒，可以參考（國曆5/5～6/4）各生肖運勢有效趨吉避凶。

【鼠】幸運顏色：紅色、芥末黃、粉綠
雖然是「月德吉星」主事的月份，不過本月還是不宜嫁娶。對於事務的執行也需要謹慎以對，只因為「小耗星」與「死符星」的干擾，大意失荊州的故事最好不要發生。愛情運勢，女優於男。投資運勢頗佳，獲利機點宜掌握。

【牛】幸運顏色：紅色、紫色、黃色與駝色
本命三合吉星和太歲月德吉星照拂的本月，諸事皆宜。國曆5月23日開始進入「潤四月」，對於上有高堂的人而言，需要贈送禮物添福壽。由於「出發」的磁場十分活躍，大利創業和轉換跑道。家庭磁場頗佳，搬家、入宅、修造與購屋之舉，宜順勢執行之。

【虎】幸運顏色：芥末綠、粉紅色、淡黃色和棕色
初夏之月，天晴氣朗，再加上「文昌星」的護持，這是個名利雙收的月份，因此值得將精力聚焦在事業上。女士們的愛情運更是理想，存在著一種「汰舊換新」的能量，掌握「正緣星」，獲得幸福。謹言慎行，因為「六害小人星」虎視眈眈。

【兔】幸運顏色：粉綠、紅紫色和黃色
驛馬星職事之月，再加上「財祿星」和「官祿星」併臨，這是個大利為事業奔波的流月。在辦公室和住家的東南方擺放「陰陽水」，可化阻力為助力。愛情運勢雖佳，不過還是需要提防誤踩地雷。健康運勢並不理想，休息是為了走更遠的路。

上班,想睡覺,失眠,愛睏。（圖／記者李佳蓉攝）

▲屬龍的人建議在事業上多用點心。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

【龍】幸運顏色：紅色、紫色、黃色、綠色
陽光普照的本月，又有「天喜星」照拂，再加上「太歲月德星」高掛，本月諸事皆宜。「官貴星」與「權勢星」氣勢佳，值得為事業多用心力，容易獲得預期中的成就。惟值得提醒的是，由於月犯「流霞」與「小耗星」，健康和財務同樣重要。

【蛇】幸運顏色：水晶綠、紫色、黃色
本命之月，這是一種能量的重疊，本月不利嫁娶。謹慎理財是必要的功課，因為「劫財星」暗中作祟，面對親友的借貸宜量力而為。雖然如此，貴人磁場依舊明顯，合作事宜只要做好多贏考量，這是個大利簽約立盟的月份。

【馬】幸運顏色：紅色、紫色、粉綠
劫財星虎視眈眈，本月宜謹慎理財。嫁娶之事，避之為宜。貴人星十分明顯，合作共好共榮是理想旺運策略，不過遊戲規則宜說清楚講明白。男士們宜仔細面對愛情事務，提防誤闖別人的愛情禁區。健康事務，依舊需要多費心思。

【羊】幸運顏色：綠色、紅色、紫色、黃色
「幸福星」照拂的本月，家庭事務值得擇吉執行之，例如搬家、入宅、修造，以及購屋置產。「健康星」氣勢佳，值得安排健康檢查。「驛馬星」發動，有意改變事業環境、轉換跑道的羊族們，這是個值得努力的月份。成家立業好能量，就在本月。

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲屬猴的女生愛情運勢不錯，但要小心踩到雷。

【猴】幸運顏色：藍色、黃色、芥末綠
六合之月，諸事皆宜。「天德、貴人、福德、福星」四大吉星匯聚，這個月的天空是精彩的，而猴子們的運勢更是活絡的。事業氣勢佳，貴人就在身邊，需要用謙虛引動。女士們的情緣運勢佳，不過還是需要提防誤踩地雷。

【雞】幸運顏色：咖啡色、芥末、綠駝色
三合吉星照拂的本月，諸事皆宜。官祿星與福氣星併臨，再加上本命元辰星氣勢頗佳，職場事務宜展現積極的作為。有意轉換跑道的雞族們，這是伯樂明顯之月。家庭運勢亦佳，大利搬家、入宅與修造。國曆五月二十三日進入潤四月，宜為父母親添福添壽。

【狗】幸運顏色：正紅、紫色、西瓜黃、駝色
祿神主事之月，再加上「紅鸞星」、「龍德」和「紫薇」三大吉星的照拂，這是個吉利的月份。事業的出發，居家的遷徙、入宅和修造，甚至於購買屋宅之舉，都適宜順勢執行之。職場事業容易出現招手的訊息，應積極瞭解、珍惜機會。

【豬】【宜謹慎】幸運顏色：粉綠、咖啡色、藍綠色、紫色
六沖之月，諸事不宜。驛馬星發動，不宜遠行，對於交通安全宜多用心，喝酒不開車，疲勞更不應該駕駛。正緣星雖然明顯，本月卻不利嫁娶，女士們需要妥善管理情緒，放不下就得不到。男士們請勿隨意放電。謹慎理財值得提醒。

本文摘自：《2020鼠年開財運賺大錢》一書／陶文／時報出版

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