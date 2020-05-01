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表妹年底訂婚「妳不用來了」　她怨沒進過新人房！網反羨慕：超省錢

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▲伴娘（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO超渴望參加婚禮！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

就怕煞到新人，老一輩流傳屬虎的人禁止觀禮、進新娘房！一名妹子抱怨，原本期待參加表妹婚禮，如今卻被媽媽下令，「不用回來參加了！」讓原PO難以接受。文章曝光後，也釣出一票屬虎的網友討拍，「+1，人生歷練各種禁忌，還默默承受無數的牽拖」。但也人已釋懷，「我覺得很好啊，避免了很多炸彈！」

「我想爆怨我的生肖！」一名女網友在臉書《爆怨公社》崩潰表示，今年底表妹準備訂婚，正當沉浸在喜悅跟感動時，怎料媽媽卻丟下一句，「那天妳就不用回來參加了！」

請繼續往下閱讀...

原PO錯愕了一下，趕緊追問不能參加的原因，而媽媽才淡淡解釋，「因為妳屬虎妳屬虎妳屬虎，很重要所以說三次！」原PO一秒被拉回現實，無助討拍「很想怒喝一波，有沒有屬虎人也懂的，從小到大沒進過新人新房。」

文章上線後，釣出不少苦主回應，「+1，只有迎娶跟不能進新娘房，不能參加，這就太誇張了」、「從小遇到結婚的，我一定被叫去買糖，屬虎錯了嗎？」、「我懂，連小孩都要等一個月後才能看，也不能當花童」、「我小時候還被關在車上過，他們都去吃酒看新娘了」、「婚喪喜慶永遠沒屬虎能參加的場」、「屬龍的很累啊～當了9次伴娘不說，每次有喜事都被邀請去新房走走，或跟著新娘一起被關在新娘房，真的累啊」。

▲▼表妹年底訂婚「妳不用來了」　她怨沒進過新人房！網反羨慕：超省錢（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網笑，反而省事又省錢！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

其他人則安慰，「我覺得很好欸，省事」、「我屬虎我很開心，因為都不用幫忙只需要吃飯」、「你說屬貓，不屬虎」、「好省紅包喔」。另一派則完全不迷信，「看人吧，我都當過4次伴娘了」、「拜託，沒屬虎的進去新娘房台灣離婚率還不是一樣高，看了好日子結婚的還不是一堆離婚」、「不要鬧了，難道爸媽屬虎就不用證婚人了嗎」。

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