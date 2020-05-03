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壓力大頭痛襲來！12生肖「本週健康運」揭曉...推喝青草茶降火

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頭暈,頭痛,暈眩,倦怠,疲倦。（圖／記者李佳蓉攝）

▲3生肖要注意頭痛問題。（圖／記者李佳蓉攝）

文／昱修院

想知道你本週(05/04-05/10)運勢如何嗎？
本週三個需要特別注意的生肖：

屬鼠的朋友，本週要注意事業運弱，簽單運弱，是宜休養調息的一週。
屬龍的朋友，本週要注意勿探病及勿吊喪。
屬狗的朋友，本週要注意腸胃問題，勿旅行，防血光之災。

請繼續往下閱讀...

【鼠】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週的重心在身體，宜做健康檢查，工作運弱，宜放慢腳步。

36歲屬鼠，本週多行善，防小人，做健康檢查。

財富運
本週有正財運，專注本業，不宜投資，但可以做資產分配。

事業運
本週簽單運弱，要沉的住氣，別陷入客人的說法，而意氣用事給錯價格。

桃花運
單身的朋友，給兩人各自有點空間及距離。
已婚的朋友，本週注意夫妻雙方朋友，防小三介入。

健康運
外出注意交通安全及環境衛生，注意睡眠狀況。

【牛】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
延續上週，本週財運旺旺來，事績成長高，事業有貴人。

48歲屬牛工作上要注意細節，防豬隊友，要有耐心教。

財富運
本週走正財運，專注本業。本週可參考看屋，投資房地產。

事業運
本週事業更上一層樓，有貴人運，小心忙中有錯，要注意細節。

桃花運
單身的朋友，本週告白、求婚會成功。
已婚的朋友，本週兩人多運動，注意莫管閒事。

健康運
注意腸胃的問題，多喝水及蔬果，要早睡早起。

【虎】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週是業績持平或成長三成，端看自身的行動力。

35歲屬虎，本週是外出運多，跑外縣市，可開發新人脈。

財富運
本週正財運及偏財，可另闢新的財路，但不貪不義之財。

事業運
本週貴人運強，可跟異業結盟，或是跨領域的項目，也可以配合。

桃花運
未婚的朋友，本週有好的良緣出現要把握。
已婚的朋友，本週可以考慮懷孕。

健康運
本週注意頭痛的問題及眼壓的問題，多喝菊花茶及早睡早起。

【兔】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作上有貴人運，但容易遇到奧客，所以放寬心面對。

34歲屬兔，本週談結婚事宜為重，但要深思熟慮。

財富運
本週走正財，專注本業，注意領到業績獎金要存起來。

事業運
本週的業務人員有貴人運，容易達成目標，忙碌中多給新人學習的機會。

桃花運
未婚的朋友本週熱戀中的可求婚成功。
已婚的朋友本週可以準備受孕。

健康運
本週注意眼睛乾眼症及耳鼻喉系統的問題，要正常吃飯、喝溫水、多喝蔬果汁。

【龍】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週要勤跑客戶業績才會出現，多利用團隊的力量及公司資源。

45歲屬龍，本週送另一伴貼心禮物增進感情。

財富運
本週有正財運，專注本業，不宜投資規劃，且不宜借款給他人。

事業運
本週靠自己，要勤跑客戶，是撒網佈局的一週。

桃花運
未婚的朋友，本週別把工作上不好的情緒帶回家。
已婚的朋友，要多關心另一伴及關心女兒。

健康運
請注意心血管及心臟的問題，勿探病及勿參加告別式。三餐正常吃、多喝青草茶，多溫喝水。


【蛇】總運解析★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運旺，貴人加持，客戶肯定。

32歲屬蛇，本週是放輕鬆的一週，多陪陪家人。

財富運
本週有正財運，專注本業。

事業運
有貴人運，多和團隊合作、利用團隊資源，少抽菸及應酬。

桃花運
未婚的朋友本週可談論房屋之事。
已婚的朋友本週要生產選擇剖腹產。

健康運
注意精神壓力別影響工作，多吃點蛋白質。多喝水，早點睡別熬夜。


【馬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是事業運旺，業績創新高，新人輩出。

31歲屬馬，加強自己的專業知識，帶領新同事創造佳績。

財富運
本週有正財運，專注本業，工作上的才華受肯定，投資保守為宜。

事業運
有貴人運，對客戶多給予回饋請客戶轉介紹，業績長紅。

桃花運
已婚的朋友，要注意跟另一伴說話要有耐心。
未婚的朋友，不要太要求對方一定要跟你一樣聰明。

健康運
本週可唱歌放鬆心情，但不要夜遊，因犯車關。注意睡眠別熬夜。


【羊】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是事業工作忙的團團轉，是豐收的一週。

30歲屬羊，本週容易自我失去信心。多念心經。

財富運
本週是正財運，專注本業，專研本業。

事業運
本週有貴人運，事業工作忙的團團轉，業績爆盤。

桃花運
未婚的朋友，和另一半可規劃求婚事宜。
已婚的朋友，多注意懷孕狀況。

健康運
注意飯後散步，並減少應酬，早睡早起，多喝水。

【猴】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週落實你的執行計畫，本週業績要肯拚才能順利達成。

29歲屬猴，本週注意別一廂情願，會吃虧。

財富運
本週財運旺，可買刮刮樂，也不宜做投資。

事業運
本週工作量大，注意工作上的細節，避免造成公司的損失。

桃花運
未婚的朋友，本週可望脫單。
已婚的朋友，本週好孕到。

健康運
本週注意交通上的問題，本週做健康檢查。


【雞】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。

本週是貴人運旺，財運旺的一週。
本週可跟加盟事業，開啟財富的大門。

40歲屬雞，本週注意改變自己的思維，創造一個全新的自己。
52歲屬雞，本週注意身體多吃保健品，注意睡眠品質。

財富運
本週走正財運及偏財運，是異業結盟好時機，投資宜保守。

事業運
有貴人運遠方財，心想事成業績強強滾，是開闊人脈的好機會。

桃花運
未婚的朋友本週注意另一伴的公司狀況。
已婚的朋友本週注意轉念更自在，別自尋煩惱。

健康運
本週注意頭部的問題，嚴重時去看醫生別拖，有空到郊外走走。


【狗】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運旺，桃花運旺，業績長紅但別驕傲，好好經營人脈。

27歲屬狗，本週注意身體有異樣，要趕快看醫生。

財富運
本週有正財運，專注本業，可買保險及股票。

事業運
本週在工作上，案子多忙碌要注意細節，給新人機會。

桃花運
未婚的朋友，請多關心另一伴的身體。
已婚的朋友，請注意父親的身體。

健康運
本週注意小腸及胃部的問題，多休息不要熬夜勿外出旅行。


【豬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作職場會所異動，注意有耐心整理思緒，別發脾氣。

38歲屬豬，本週有血光之災要注意。

財富運
有正財運，專注本業。投資宜保守，可考慮房地產。

事業運
本週有貴人運，事業上是順風順水的，團隊合作。

桃花運
未婚的朋友，有緣人出現要把握。
已婚的朋友，跟另一半多多溝通。

健康運
本週要注意頭痛的問題，多休息，多運動，多走路。

★更多信息請造訪「昱修院｣臉書粉絲專頁。

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