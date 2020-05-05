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【廣編】LG深耕台灣市場　創新體驗服務進駐高雄

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▲▼LG深耕台灣市場創新體驗服務進駐高雄。（圖／業者提供）

圖、文／LG提供

台灣LG電子秉持「Life’s Good」的品牌理念及深耕台灣市場的承諾，4/29於高雄設立全台第二家「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，提供南臺灣鄉親更在地的優質智慧居家體驗。LG自去年10月於台北開幕全球首家結合服務中心的智慧家庭聯網體驗館，以完整的售後服務諮詢及產品體驗，提供全方位的智慧家庭藍圖，頗受各界好評。LG高雄「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」位於高雄市三民區鼎強街，以高品質的產品售後維修服務、貼近生活情境的產品體驗、領先業界的IoT技術，以嶄新面貌提供舒適的諮詢、體驗服務，為更多消費者帶來智慧便利的美好生活。

為使消費者更貼近真實的產品使用體驗，LG高雄「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」整體空間明亮簡約，陳列設計以木質色調的溫暖裝潢融合LG創新科技，營造出真實居家生活情境，一進入體驗館就彷彿回到溫馨的家。現場總共分為服務諮詢區、IoT體驗區、家庭影音娛樂、全方位衣物護理專家、空氣對策解決專家、過敏原剋星居家清潔等多元產品情境。館內也提供維修及產品諮詢服務，同時讓消費者體驗LG最新物聯網家電帶來的便利生活。

LG高雄服務中心暨智慧家庭聯網體驗館(高雄市三民區鼎強街101號)
營業時間：週一至週五，上午09：00~下午6：00

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