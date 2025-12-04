2025App Store Awards獲獎名單出爐　年度iPhone遊戲、App團隊曝秘辛

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果（Apple）每年年末都會公布App Store Awards 獲獎名單，表揚在該年度表現優異、具備影響力的App及遊戲。4日晚上最終決選名單出爐，17款App從45個決選入圍者脫穎而出，獲得該領域優異獎項。而今年年度iPhone遊戲、年度iPhone App分別由集換式卡牌遊戲《Pokémon TCG Pocket》及視覺化 AI 規劃日程工具《Tiimo》拿下，蘋果也邀請開發者與媒體分享背後故事，其中，開發出給人滿滿情緒價值行程規劃工具的開發人表示，《Tiimo》雖然只是一款規劃行程的工具，但針對ADHD（注意力不足過動症）患者進行設計，讓他們能透過圖像式的設計解決日常行程，有不少用戶反饋這是一款「Life-changing」（改變生命）的工具，讓她們倍感喜悅，也很開心自己所開發的App有所意義。

蘋果App Store每天都有成千上萬App誕生，每天都有超過40種以上語言、175個國家，高達8億次點擊在這個平台上發生，在2025年新增了「Apple Games」 App，能將所有遊戲體驗、好友互動整合到同一個空間，此外，輔助使用功能標示、家庭與兒童保護等功能的出現，都讓App的內容更加透明，能夠針對各類型用戶提供最精準的年齡分級，同時提供家長、開發者做更精確的管理。

▼《Pokémon TCG Pocket》承襲著實體版的熱門，上市就引起寶可夢粉絲瘋狂。（圖／來寶提供）



而今年最終名單在4日晚間正式公佈，共有17個App脫穎而出，在各類別中拿下殊榮，而蘋果也邀請到開發者與媒體分享背後故事，在年度iPhone遊戲中，由一上市就轟動的《Pokémon TCG Pocket》拿下勝利，官方給出的獲選理由為「以精彩的美術呈現、刺激的對戰，以及貼合 iPhone 的介面，為寶可夢卡牌對戰帶來一次格外趣味的進化」。

開發團隊在受訪時則指出，遊戲是由Creatures、DeNA 和 The Pokémon Company 共同開發，在2024年10月30日上市，在一週年時，就已經創下累積下載量7,000萬次的驚人紀錄，遊戲的核心玩法與實體版無異，但為了讓玩家能更快上手，透過每日登入贈送2個卡包、得卡挑戰的方式大量吸引粉絲，而在數位版更能以絢麗的動畫呈現實體卡牌無法比擬的效果，同時簡化對戰規則，讓手機能快速遊玩，立即達到「沈浸式卡牌」的感受。

針對未來是否會推出Apple Vision Pro版本，團隊則表示目前僅專注iOS系統，但未來並不排除這個可能性，此外，有不少玩家抱怨抽卡機率、圖鑑難以完全搜集，團隊則認為，高星級、皇冠的卡片僅是卡面圖案不同，但能力值與普通的卡片一致，並不影響公平性，但也聽到社群的反饋，因此在前陣子新增分享功能、換卡功能，讓玩家能達到彼此互動，讓圖鑑更容易被蒐集完成。

在年度iPhone App中，則由視覺化規劃工具《Tiimo》拿下，官方給出的獲獎理由為「為使用者提供出色的視覺化規劃工具，以及精心設計的 AI，將願望轉化為可付諸行動的下一步。」，相較於《Pokémon TCG Pocket》的熱門，《Tiimo》則是由創辦人 Melissa 與 Helene 在攻讀碩士學位期間，發現彼此大腦運作與組織任務的方式截然不同，這份差異成為了開發《Tiimo》的基礎。

雖然看似是一個非常活潑、圖像化的日程規劃工具，但App本身專注在「替神經多樣性患者所設計」，所謂神經多樣性包含像是ADHD（Attention Deficit Hyperactivity Disorder）、自閉症患者，這些族群在集中、專注度上比正常人更有挑戰，因此《Tiimo》的誕生就是希望能讓他們能「每天使用」，透過圖像式、溫柔的AI指引，讓他們在規劃行程的時候能直接用講的出來，App 內的 AI 會自動將其轉化為清晰的待辦事項與每日行程，透過AI指引能消除壓力、讓生產力跟心理健康能同時被呵護。

團隊也反饋，有用戶就反饋使用後就像「改變生命（Life-changing）」一樣，也讓她們很開心自己能催生出這樣的App。

App Store Awards完整得獎名單

年度 iPhone App

《Tiimo》，由 tiimo 推出。

年度 iPad App

《Detail》，由 Detail Technologies B.V. 推出

年度 Mac App

《Essayist》，由 Essayist Software Inc. 推出。

年度 Apple Vision Pro App

《Explore POV》，由 James Hustler 推出。

年度 Apple Watch App

《Strava》，由 Strava, Inc. 推出。

年度 Apple TV App

《HBO Max》，由 WarnerMedia Global Digital Services, LLC. 推出。



遊戲

年度 iPhone 遊戲

《Pokémon TCG Pocket》，由 The Pokemon Company 推出。

年度 iPad 遊戲

《DREDGE》，由 Black Salt Games 推出。

年度 Mac 遊戲

《電馭叛客 2077：終極版》，由 CD PROJEKT S.A. 推出。

年度 Apple Vision Pro 遊戲

《門雲》，由 Michael Temper 推出。

年度 Apple Arcade 遊戲

《WHAT THE CLASH?》，由 Triband ApS 推出。



年度文化影響力得主

App Store 編輯團隊除了表揚各種 Apple 裝置上的優秀 app 和遊戲外，也選出六款「文化影響力」得主，肯定他們推動有意義的改變。這些 app 和遊戲帶來正面影響力，為使用者提供實用工具、促進理解，並打造更包容的世界。

《Art of Fauna》，由 Klemens Strasser 推出

《Art of Fauna》將世界各地的野生動物插畫化為療癒的拼圖，為易於上手的遊戲設計樹立新標準。

《Chants of Sennaar》，由 Playdigious 推出

《Chants of Sennaar》透過一段引人深思的冒險，致敬語言的力量。

《despelote》，由 Panic, Inc. 推出

《despelote》以細膩的日常敘事，呈現一個國家在動盪中前行，並因對足球的熱愛而凝聚的時刻。

《Be My Eyes》，由 Be My Eyes 推出

《Be My Eyes》結合 AI 和全球數百萬名志工的力量，協助盲人或低視能者處理日常事務。

《Focus Friend》，由 B-Tech Consulting Group LLC 的 Hank Green 推出

《Focus Friend》由 Hank Green 推出，將專注時段遊戲化、並給予令人滿意的獎勵，成為對抗數位干擾的有力助手。

《StoryGraph》，由 The StoryGraph 推出

《StoryGraph》透過能提升多元作者能見度的探索元素，為書籍社群打造一個以真實交流為核心的包容空間。