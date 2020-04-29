　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LG智慧電子衣櫥開箱：疫情期間回家的第一道防線

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼LG Styler智慧電子衣櫥。（圖／記者邱倢芯攝）

▲LG Styler智慧電子衣櫥開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

疫情期間，大家都知道在公共場合要戴口罩，且回家一定要先洗手；不過，像是外套這一類比較不常清潔的衣物，也有可能會沾染細菌或病毒，這有可能就會讓人陷入「今天穿出門的外套到底要不要洗？」、「西裝外套只有穿出門兩個小時，我就要送洗嗎？」或者是「這件外套穿出門我還能掛回衣櫃嗎？」的難題。

《ETtoday新聞雲》記者這次要開箱的，是LG Styler智慧電子衣櫥，這是利用蒸氣乾洗的原理，用高溫來來殺菌，並搭配上震動將衣物上的灰塵等有害物質震落，來達到一定的潔衣效果。

不過，智慧電子衣櫥並不僅有一種乾洗行程，使用者可以針對今日要放入的衣物材質來決定要使用什麼樣的行程；在開啟電源後，智慧電子衣櫥的觸控面板上會亮起各式的清潔行程，使用者只要按取衣物適合的行程即可。

▼智慧電子衣櫥不僅有一種乾洗行程，使用者可以針對衣物材質來選擇適合的行程。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG Styler智慧電子衣櫥。（圖／記者邱倢芯攝）

而除了特殊材質的衣物外，如果智慧電子衣櫥下方還有置物空間，也可以放入小朋友的絨毛玩偶、帽子，甚至是皮包，智慧電子衣櫥一樣都可同步清潔。

不過要注意的是，針對皮衣、皮包等較特殊材質的物品，官方建議要下載雲端客製行程才不會將皮件洗壞。而如果要下載雲端客製行程，那麼就要搭配LG自家研發的LG ThinQ App才有辦法下載。

打開智慧電子衣櫥的門後，機身下方有兩個水箱，右邊需裝入自來水，好讓設備在運作時產生蒸氣；而左邊的水箱則是用來回收每次蒸氣乾洗行程後的剩餘水。使用者也不用擔心自己會不會忽略右邊水箱水不夠，或是左邊水箱滿了忘記倒，因為控制面板或手機App上都會有顯示通知。

但要注意的是，官方不建議使用者將左邊的回收水倒回右邊水箱重複使用；左側水箱滿了可用來沖馬桶或是做地板的清潔，而右邊水箱若是要添水，就要勤勞一點拿到水龍頭下裝水。

▼機身下方的兩個水箱功能不相同；右邊需裝入自來水以利設備產生蒸氣，左邊則是用來回收乾洗行程後的剩餘水。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG Styler智慧電子衣櫥。（圖／記者邱倢芯攝）

而對於一般消費者來說，最關心的應該就是「一次可以乾洗幾件？」因為這款智慧電子衣櫥的身形偏細長，一次僅能放入3件衣物（皆需使用原廠專用衣架），門上則可夾上一條褲子，透過門上的壓版還可以幫褲子燙縫線。

▲▼LG Styler智慧電子衣櫥。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG Styler智慧電子衣櫥的身形偏細長（上圖）；一次僅能放入最多3件衣物，而門上可夾上一條褲子。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG Styler智慧電子衣櫥。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，「智慧」電子衣櫥所搭配的當然不僅有App這麼簡單，LG Styler智慧電子衣櫥也可與先前Google在台灣發售的智慧音箱Google Nest Mini連動使用；只要Nest Mini與智慧電子衣櫥在同一個Wi-Fi環境下，即可用語音開啟、關閉、停止智慧電子衣櫥；也可用語音來查詢目前智慧電子衣櫥的運作狀態，或者是確認潔淨行程的剩餘時間。

▼如果想要下載雲端課製行程，那麼就得下載LG自家的App。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG Styler智慧電子衣櫥。（圖／記者邱倢芯攝）

不過比較麻煩的是，就像是先前記者在開箱Google Nest Mini時所提及的，設備（智慧電子衣櫥）並沒有辦法直接與Nest Mini連動；使用者必須要先使用LG ThinQ App與智慧電子衣櫥連結後，再開啟Google Home App（須事先與Nest Mini配對）與LG ThinQ App相互連動，之後才能利用Nest Mini的語音來控制智慧電子衣櫥。

▼如果智慧電子衣櫥想要與Nest Mini連動，那麼要先讓設備與LG ThinQ App連結（下圖左），之後才能使用Google Home App與LG ThinQ App連動（下圖右）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG Styler智慧電子衣櫥。（圖／記者邱倢芯攝）

另一方面，有許多人都會喜歡衣服聞起來香香的，也因此在購買這台智慧電子衣櫥後，會附贈一盒20片裝的芳香片，可重複使用一直到沒有香味時在更換即可，一盒芳香片可使用超過一年以上。

▼LG Styler智慧電子衣櫥芳香片。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG Styler智慧電子衣櫥。（圖／記者邱倢芯攝）

不過LG也透露，芳香片是韓國出廠時隨附的贈品，LG台灣並沒有引進這項產品，因此如果使用完畢後想要添購，那麼就得飛一趟韓國；不過，使用者也可以依照自己的香味喜好，在濕紙巾或是布上滴入精油，也可作為芳香片的替代方案。

▼將芳香片紙巾夾入機身內部後方的芳香匣後，在每次的乾洗行程中都可讓衣服維持香氣。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG Styler智慧電子衣櫥。（圖／記者邱倢芯攝）

整體來說，使用LG智慧電子衣櫥在疫情期間，對於一些較在意清潔的人來說可以省下不少煩惱；因為想必有許多人的習慣就是，一回到家就將外套脫下、掛在椅背上，一來不但衣物收納不好，二來外套掛在椅背上病菌依然殘留在上面，心裡或多或少都有點「毛毛的」，如果每天回家都能清潔外套，那麼心裡的感受一定會更好。

ET快訊
連3天零確診！92秒幕後影片曝「每個Zero背後有無數Her
羅志祥出道26年「獵艷手段」曝！網整理對話記錄搖頭：女生會覺
狄鶯剛送走罹癌弟又收媽媽病危通知　1個月暴肥13kg失魂呆站
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LG智慧電子衣櫥開箱：疫情期間回家的第一道防線

獨／上海7種行動支付場域實測：連菜市場買菜也能用

第二代無線耳機Pixel Bud上市！　美國Google Store可下單購買

手機密碼交出去也沒差　3C達人教你安卓機「雙開」帳號

NOVA情報誌／4K智慧大巨「投」 中看又中用！

華為上架自家地圖應用程式Here WeGo　代替Google Maps

德國將改採蘋果、Google新冠接觸追蹤技術　英、法則拒絕

超便宜平板Galaxy Tab A 8.4開賣！　最貴機型9,000元有找

Google Pixel Buds在部分國家上市 外媒：真正的無線智慧耳機

Canon手機印相機再出新　SELPHY SQUARE QX10售價4,690元起

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

北捷「不小心巴頭」變十八般武藝　月台當擂台！上位壓制PK剪刀腳

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

LG智慧電子衣櫥開箱：疫情期間回家的第一道防線

獨／上海7種行動支付場域實測：連菜市場買菜也能用

第二代無線耳機Pixel Bud上市！　美國Google Store可下單購買

手機密碼交出去也沒差　3C達人教你安卓機「雙開」帳號

NOVA情報誌／4K智慧大巨「投」 中看又中用！

華為上架自家地圖應用程式Here WeGo　代替Google Maps

德國將改採蘋果、Google新冠接觸追蹤技術　英、法則拒絕

超便宜平板Galaxy Tab A 8.4開賣！　最貴機型9,000元有找

Google Pixel Buds在部分國家上市 外媒：真正的無線智慧耳機

Canon手機印相機再出新　SELPHY SQUARE QX10售價4,690元起

防疫超前部署 經濟部斥資5000萬要組「呼吸器國家隊」

獨／蔡英文520府院黨新佈局　蘇貞昌續任行政院長

新光金宮鬥又來了　獨董提4大理由反對李紀珠任下屆董事

農田水利會改制變國有！農委會挨批打劫人民　陳吉仲籲各界平心靜氣

交通防疫英雄92秒幕後實錄曝　「每個Zero，背後都是無數位Hero」

「輾壓傷」別低估　筋膜分離外觀不易察覺因缺血易致壞死

素食餐館外帶吃到「裹粉壁虎」　網驚：這下開葷破戒了

鬧衢之間，花園隱內　與城市共好的里斯本紅橋學校

法國總理強硬暫停所有體育賽事　法甲提前結束賽季

機場運量慘剩1％！航空業「500億融資貸款」啟動　4月底撥款

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

3C家電熱門新聞

這不是Bug！新iPhone SE不支援Haptic Touch通知功能

Touch ID有望在iPhone 12上回歸！　但量產可能推延一個月

好市多上架新iPhone SE　省651元

三星高CP值Galaxy M11來了

3C達人教你安卓機「雙開」帳號

外媒點評Pixel Buds：真智慧耳機

超便宜平板Galaxy Tab A 8.4開賣！　最貴機型9,000元有找

FB貼文表情符號再+1　手抱愛心一起對抗病毒

第二代無線耳機Pixel Bud上市！　美國Google Store可下單購買

秒殺款紅色 iPhone SE 最快 5 / 10 進第二批

獨／上海7種行動支付場域實測

華為上架自家地圖應用程式Here WeGo　代替Google Maps

LG智慧電子衣櫥開箱

4款新iPhone規格、售價曝光

更多熱門

相關新聞

LG Velvet新產品線確認是中階機

LG Velvet新產品線確認是中階機

受到疫情影響，蘋果公司今年真的會兼顧平價策略嗎？最新消息指出，Apple公司將於秋天推出一款平價iPad Air，搭載A12X處理器，邊框比iPad Air 2019還窄。

就是要你好看！　LG釋出4色新機「LG Velvet」官方影片

就是要你好看！　LG釋出4色新機「LG Velvet」官方影片

LG改以特色命名！　天鵝絨機「LG Velvet」傳於5月問世

LG改以特色命名！　天鵝絨機「LG Velvet」傳於5月問世

LG 新機超心機！　官方僅透露「雨滴」相機與簡約時尚設計

LG 新機超心機！　官方僅透露「雨滴」相機與簡約時尚設計

放棄雙旗艦！傳LG將淘汰G系列機款

放棄雙旗艦！傳LG將淘汰G系列機款

關鍵字：

LGLG Styler智慧電子衣櫥乾洗LG ThinQGoogle Nest Mini智慧音箱

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

美國警告：新冠肺炎會絕地大反攻

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

忍住不上床就有300萬入袋！

火噬錢櫃716包廂！服務員1句話…2人上樓慘死

尼斯湖水怪史上最大直擊！超清畫面曝

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面