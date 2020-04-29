LG智慧電子衣櫥開箱：疫情期間回家的第一道防線

▲LG Styler智慧電子衣櫥開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

疫情期間，大家都知道在公共場合要戴口罩，且回家一定要先洗手；不過，像是外套這一類比較不常清潔的衣物，也有可能會沾染細菌或病毒，這有可能就會讓人陷入「今天穿出門的外套到底要不要洗？」、「西裝外套只有穿出門兩個小時，我就要送洗嗎？」或者是「這件外套穿出門我還能掛回衣櫃嗎？」的難題。

《ETtoday新聞雲》記者這次要開箱的，是LG Styler智慧電子衣櫥，這是利用蒸氣乾洗的原理，用高溫來來殺菌，並搭配上震動將衣物上的灰塵等有害物質震落，來達到一定的潔衣效果。

不過，智慧電子衣櫥並不僅有一種乾洗行程，使用者可以針對今日要放入的衣物材質來決定要使用什麼樣的行程；在開啟電源後，智慧電子衣櫥的觸控面板上會亮起各式的清潔行程，使用者只要按取衣物適合的行程即可。

▼智慧電子衣櫥不僅有一種乾洗行程，使用者可以針對衣物材質來選擇適合的行程。（圖／記者邱倢芯攝）

而除了特殊材質的衣物外，如果智慧電子衣櫥下方還有置物空間，也可以放入小朋友的絨毛玩偶、帽子，甚至是皮包，智慧電子衣櫥一樣都可同步清潔。

不過要注意的是，針對皮衣、皮包等較特殊材質的物品，官方建議要下載雲端客製行程才不會將皮件洗壞。而如果要下載雲端客製行程，那麼就要搭配LG自家研發的LG ThinQ App才有辦法下載。

打開智慧電子衣櫥的門後，機身下方有兩個水箱，右邊需裝入自來水，好讓設備在運作時產生蒸氣；而左邊的水箱則是用來回收每次蒸氣乾洗行程後的剩餘水。使用者也不用擔心自己會不會忽略右邊水箱水不夠，或是左邊水箱滿了忘記倒，因為控制面板或手機App上都會有顯示通知。

但要注意的是，官方不建議使用者將左邊的回收水倒回右邊水箱重複使用；左側水箱滿了可用來沖馬桶或是做地板的清潔，而右邊水箱若是要添水，就要勤勞一點拿到水龍頭下裝水。

▼機身下方的兩個水箱功能不相同；右邊需裝入自來水以利設備產生蒸氣，左邊則是用來回收乾洗行程後的剩餘水。（圖／記者邱倢芯攝）

而對於一般消費者來說，最關心的應該就是「一次可以乾洗幾件？」因為這款智慧電子衣櫥的身形偏細長，一次僅能放入3件衣物（皆需使用原廠專用衣架），門上則可夾上一條褲子，透過門上的壓版還可以幫褲子燙縫線。

▲▼LG Styler智慧電子衣櫥的身形偏細長（上圖）；一次僅能放入最多3件衣物，而門上可夾上一條褲子。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，「智慧」電子衣櫥所搭配的當然不僅有App這麼簡單，LG Styler智慧電子衣櫥也可與先前Google在台灣發售的智慧音箱Google Nest Mini連動使用；只要Nest Mini與智慧電子衣櫥在同一個Wi-Fi環境下，即可用語音開啟、關閉、停止智慧電子衣櫥；也可用語音來查詢目前智慧電子衣櫥的運作狀態，或者是確認潔淨行程的剩餘時間。

▼如果想要下載雲端課製行程，那麼就得下載LG自家的App。（圖／記者邱倢芯攝）

不過比較麻煩的是，就像是先前記者在開箱Google Nest Mini時所提及的，設備（智慧電子衣櫥）並沒有辦法直接與Nest Mini連動；使用者必須要先使用LG ThinQ App與智慧電子衣櫥連結後，再開啟Google Home App（須事先與Nest Mini配對）與LG ThinQ App相互連動，之後才能利用Nest Mini的語音來控制智慧電子衣櫥。

▼如果智慧電子衣櫥想要與Nest Mini連動，那麼要先讓設備與LG ThinQ App連結（下圖左），之後才能使用Google Home App與LG ThinQ App連動（下圖右）。（圖／記者邱倢芯攝）

另一方面，有許多人都會喜歡衣服聞起來香香的，也因此在購買這台智慧電子衣櫥後，會附贈一盒20片裝的芳香片，可重複使用一直到沒有香味時在更換即可，一盒芳香片可使用超過一年以上。

▼LG Styler智慧電子衣櫥芳香片。（圖／記者邱倢芯攝）

不過LG也透露，芳香片是韓國出廠時隨附的贈品，LG台灣並沒有引進這項產品，因此如果使用完畢後想要添購，那麼就得飛一趟韓國；不過，使用者也可以依照自己的香味喜好，在濕紙巾或是布上滴入精油，也可作為芳香片的替代方案。

▼將芳香片紙巾夾入機身內部後方的芳香匣後，在每次的乾洗行程中都可讓衣服維持香氣。（圖／記者邱倢芯攝）

整體來說，使用LG智慧電子衣櫥在疫情期間，對於一些較在意清潔的人來說可以省下不少煩惱；因為想必有許多人的習慣就是，一回到家就將外套脫下、掛在椅背上，一來不但衣物收納不好，二來外套掛在椅背上病菌依然殘留在上面，心裡或多或少都有點「毛毛的」，如果每天回家都能清潔外套，那麼心裡的感受一定會更好。