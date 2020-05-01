　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

破解渣渣、阿砸退散！美式賣場瘋搶「頭皮清爽神器」　網：洗過就回不去了！

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

破解渣渣、阿砸退散！美式賣場瘋搶「頭皮清爽神器」　網：洗過就回不去了！（圖／網友提供請勿翻攝）

▲美式賣場新上架一款洗髮精「AROMASE艾瑪絲」，上架不到十天，就讓識貨的網友們紛紛動員親友，趁連假買起來。（圖／網友授權提供，請勿翻拍）

破解渣渣、阿砸退散！美式賣場瘋搶「頭皮清爽神器」　網：洗過就回不去了！（圖／網友提供請勿翻攝）

▲美式賣場推出洗髮精，網友討論度爆高，頻頻大推：洗過就回不去。（圖／翻攝自「Costco好市多商品經驗老實說」）

消費中心／綜合報導

初夏換季，悶熱高溫常使人剛出門就大爆汗、頭皮出油，連帶秀髮也容易黏膩扁塌，加上疫情影響及適逢考季，擔心工作不穩的壓力、熬夜K書作息不正常，容易產生爆痘、發癢、皮屑等頭皮問題，許多人正積極尋找一些控油、去屑洗髮精，希望維持頭皮清爽。

近期就有網友在「Costco好市多商品經驗老實說」發現新上架一款洗髮精「AROMASE艾瑪絲」，爬文發現很多人推這品牌，因此好奇使用感如何，意外掀起讚聲一片。

破解渣渣、阿砸退散！美式賣場瘋搶「頭皮清爽神器」　網：洗過就回不去了！（圖／網友提供請勿翻攝）

▲有專業老司機指出，AROMASE艾瑪絲是目前架上唯一台灣品牌的洗髮精。（圖／網友授權提供，請勿翻拍）

討論度爆表！網友動員連假囤貨潮

網友紛紛在社團討論區大推：「爆好用！用過就回不去了」「支持台灣製造的洗髮精！」「超級推薦，他家的頭皮護理系列都很推薦耶！」「很好用，竟然進軍好市多」，也有乍看瓶身驚呼：「這是台灣品牌嗎？我以為Costco只進國外的洗髮精耶！」「應該只有我以為好市多進了新款汽車機油…」。

有專業老司機點破，Costco目前沒有販售台灣品牌洗髮精，艾瑪絲是目前架上唯一台灣品牌，堪稱「台灣之光」。該文熱烈討論度吸引全台網友頻頻詢問、回報所在地分店貨況，還有人擔心慢了就會搶不到，紛紛「指示」另一半或吆喝姊妹，準備連假一起去搬貨。

破解渣渣、阿砸退散！美式賣場瘋搶「頭皮清爽神器」　網：洗過就回不去了！（圖／網友提供請勿翻攝）

▲食尚一姐莎莎，興奮搶頭香號召搶貨（圖／翻攝自「莎莎公主(鍾欣愉)粉絲團）

不只眾多網友強力大推，喜歡到處走跳推薦好物的食尚一姊莎莎，堅守頭號愛用者職責，在上架隔日立馬搶頭香，興奮透露在好市多上架的消息！「猜猜看，我在哪裡遇見艾瑪絲？」再度釣出更多識貨、懂洗的「艾粉」（艾瑪絲粉），紛紛站出來推薦艾瑪絲洗髮精「洗了頭好鬆心情也好鬆」「家人還偷用我買的」「買買買，莎莎推薦的一定要買，下次去好市多一定要購入」。

破解渣渣、阿砸退散！美式賣場瘋搶「頭皮清爽神器」　網：洗過就回不去了！（圖／網友提供請勿翻攝）

▲2018年艾瑪絲開著胖卡到處檢測頭皮（圖／翻攝自AROMASE艾瑪絲官網活動紀錄、「Costco好市多商品經驗老實說」）

獨特缺角瓶身？你可能聽過，又好像看過，其實還可能被檢測過！

乍看是歐美舶來品，其實是正港台灣品牌，有網友只認出缺角造型、唸不出英文品名字，或品牌中文字總是打錯，但你可能就是覺得似曾相識，或是聽誰誰誰薦過。有網友貼出2018年艾瑪絲頭皮檢測團隊開著胖卡到處檢測的回憶，當時也曾被報導短短二個月內跑了數十場行動檢測，看過近萬顆台灣人頭皮，佛心發送數十萬體驗瓶的創舉！原以為台灣民眾不習慣大庭廣眾被翻看頂上風光，還得接受頭皮養護師一五一十的「實況報導」，想不到出乎意料場場大排長龍；主動出擊不計成本的體驗行銷驅使下，品牌堅持多年的專業底蘊及驚豔感強大的產品口碑於是雙雙發酵，或許正是台灣出品卻能一舉躍進好市多的關鍵原因。

這次在好市多上架的「AROMASE艾瑪絲去屑止癢洗髮精Fresh」好市多限定款，1000ml大容量全家適用，嚴選添加調理頭皮健康成分，可淨化頭皮角質、延緩出油；薄荷清爽涼感，為夏日悶熱油膩的頭皮輕鬆舒爽止癢。上架不到十天，就讓識貨的網友們紛紛動員親友，深怕搶不到貨，趁連假買起來。

ET快訊
快訊／虧損47億　華南永昌證券董事長與副董請辭
直擊51連假墾丁現況　旅宿業者哭了
人潮淹沒百貨公司實況圖曝！連LV也排隊…網怒：台人好健忘
快訊／國3新店隧道口汽車整輛翻覆！　2車道封閉中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

懶人絕對不能錯過！捨棄那些瓶瓶罐罐，這1瓶直接從頭洗到腳

隱藏版！2017年默默超熱賣的黑馬保養品　這6款好物網激推

盧介華專欄／醫美概念美髮品 Hairceutical風潮興起

破解渣渣、阿砸退散！美式賣場瘋搶「頭皮清爽神器」　網：洗過就回不去了！

今天給每個辛勤奮鬥、守護所愛的男人一些掌聲！

51勞動假期開跑！4大超商優惠懶人包「咖啡買2送2、消費500元送200元」

「男人會背叛妳，但是包包不會」　《夫婦的世界》金喜愛美到不行的穿搭特輯

精選Aesop五大「玫瑰保養」選品　香水、護髮膜充滿品味的療癒感

戴口罩狂冒痘！皮膚科醫師解析「口罩痘」產生原因及預防方法

【廣編】「全家」賀連五嘉玲！5月週末滿額贈購物金、悠遊卡支付滿額立折

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

火辣人氣王甩了肌肉男復合澳洲鮮肉　《慾罷不能》他一聽傻眼...呆住6秒

破解渣渣、阿砸退散！美式賣場瘋搶「頭皮清爽神器」　網：洗過就回不去了！

今天給每個辛勤奮鬥、守護所愛的男人一些掌聲！

51勞動假期開跑！4大超商優惠懶人包「咖啡買2送2、消費500元送200元」

「男人會背叛妳，但是包包不會」　《夫婦的世界》金喜愛美到不行的穿搭特輯

精選Aesop五大「玫瑰保養」選品　香水、護髮膜充滿品味的療癒感

戴口罩狂冒痘！皮膚科醫師解析「口罩痘」產生原因及預防方法

【廣編】「全家」賀連五嘉玲！5月週末滿額贈購物金、悠遊卡支付滿額立折

東森購物精選6大健康好禮寵愛媽咪　打造自信美麗的母親節

定期配送每期回饋5%momo幣　好貨免搶免囤！

遠百信義A13「寵愛媽咪」開跑　首推數位天燈穿越時空愛的告白

證明沒再怕！韓國瑜無預警拜會各黨團　主動喊：給我們報告機會

《動物森友會》驚見太陽花裝飾、LV帽T　Top 6設計獲村上隆認證

短吻鱷大搖大擺過馬路　女駕駛連環尖叫：OMG！牠朝我走來

怨風水沒做好害家運不順！行刑式連開5槍轟殺　他「彈孔穿胸」瞪眼慘死

Land Rover Range Rover豪華防彈加長版　爆胎還能開80公里

「假要放、防疫也要做」　盧秀燕視察高美濕地護遊客健康

防疫物資需求高　雲林大地營造公司慨捐防護、隔離衣

無薪假補貼1.1萬乏人問津？龔明鑫回應了

獨／「變態網」百萬會員流入N號房！趙斗淳吹哨人嘆：南韓曾有機會改變

爽吃蛤蜊、活蝦500元有找！大甲高CP值火鍋　還有免費冰淇淋

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

消費熱門新聞

每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」下殺180元

51連假開跑！超商優惠懶人包「咖啡買2送2」

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

馬念先創作洗腦神曲成果自覺滿意

美式賣場瘋搶夏日頭皮清爽神器

《夫婦的世界》金喜愛「凍齡穿搭」

iPhone SE開賣6分鐘　千台現貨火速秒殺

按摩椅幫老媽放鬆　母親節搶折扣

全家撒幣　贈購物金、悠遊卡折扣

PChome購物推出儲值服務

給每個辛勤奮鬥的男人一些掌聲！

陳時中一個舉動　網友狂掃荷蘭焦糖煎餅

可樂果最強聯名　周周抽萬元現金

民眾滿意65.6%　中華電收訊品質居冠

更多熱門

相關新聞

莎莎婚紗照曝光！前胸開深V男友反應超甜

莎莎婚紗照曝光！前胸開深V男友反應超甜

莎莎主持《食尚玩家》，節目安排特別企劃，莎莎披上鳳冠霞帔走古禮出嫁，除了中式龍鳳掛當然還有唯美的白紗，一連串婚禮規劃體驗，讓莎莎不禁說：「我想結婚了！」

每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」下殺180元

每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」下殺180元

郭彥均遭酸民炮轟「口感講好爛」3天睡不著

郭彥均遭酸民炮轟「口感講好爛」3天睡不著

莎莎願望清單「我要穿婚紗」遭放生墾丁變臉

莎莎願望清單「我要穿婚紗」遭放生墾丁變臉

日本男星「刮鬍神器」美式賣場獨賣

日本男星「刮鬍神器」美式賣場獨賣

關鍵字：

美式賣場AROMASE艾瑪絲莎莎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青閨密驚人背景起底！

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

忍住不上床就有300萬入袋！

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

大馬網紅「私訊搭訕羅志祥」對話曝光！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

金正恩將現身了！情報人士揭神隱關鍵

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面