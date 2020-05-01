破解渣渣、阿砸退散！美式賣場瘋搶「頭皮清爽神器」　網：洗過就回不去了！

▲美式賣場新上架一款洗髮精「AROMASE艾瑪絲」，上架不到十天，就讓識貨的網友們紛紛動員親友，趁連假買起來。（圖／網友授權提供，請勿翻拍）





▲美式賣場推出洗髮精，網友討論度爆高，頻頻大推：洗過就回不去。（圖／翻攝自「Costco好市多商品經驗老實說」）

消費中心／綜合報導



初夏換季，悶熱高溫常使人剛出門就大爆汗、頭皮出油，連帶秀髮也容易黏膩扁塌，加上疫情影響及適逢考季，擔心工作不穩的壓力、熬夜K書作息不正常，容易產生爆痘、發癢、皮屑等頭皮問題，許多人正積極尋找一些控油、去屑洗髮精，希望維持頭皮清爽。



近期就有網友在「Costco好市多商品經驗老實說」發現新上架一款洗髮精「AROMASE艾瑪絲」，爬文發現很多人推這品牌，因此好奇使用感如何，意外掀起讚聲一片。





▲有專業老司機指出，AROMASE艾瑪絲是目前架上唯一台灣品牌的洗髮精。（圖／網友授權提供，請勿翻拍）

討論度爆表！網友動員連假囤貨潮



網友紛紛在社團討論區大推：「爆好用！用過就回不去了」「支持台灣製造的洗髮精！」「超級推薦，他家的頭皮護理系列都很推薦耶！」「很好用，竟然進軍好市多」，也有乍看瓶身驚呼：「這是台灣品牌嗎？我以為Costco只進國外的洗髮精耶！」「應該只有我以為好市多進了新款汽車機油…」。

有專業老司機點破，Costco目前沒有販售台灣品牌洗髮精，艾瑪絲是目前架上唯一台灣品牌，堪稱「台灣之光」。該文熱烈討論度吸引全台網友頻頻詢問、回報所在地分店貨況，還有人擔心慢了就會搶不到，紛紛「指示」另一半或吆喝姊妹，準備連假一起去搬貨。

▲食尚一姐莎莎，興奮搶頭香號召搶貨（圖／翻攝自「莎莎公主(鍾欣愉)粉絲團）

不只眾多網友強力大推，喜歡到處走跳推薦好物的食尚一姊莎莎，堅守頭號愛用者職責，在上架隔日立馬搶頭香，興奮透露在好市多上架的消息！「猜猜看，我在哪裡遇見艾瑪絲？」再度釣出更多識貨、懂洗的「艾粉」（艾瑪絲粉），紛紛站出來推薦艾瑪絲洗髮精「洗了頭好鬆心情也好鬆」「家人還偷用我買的」「買買買，莎莎推薦的一定要買，下次去好市多一定要購入」。

▲2018年艾瑪絲開著胖卡到處檢測頭皮（圖／翻攝自AROMASE艾瑪絲官網活動紀錄、「Costco好市多商品經驗老實說」）

獨特缺角瓶身？你可能聽過，又好像看過，其實還可能被檢測過！

乍看是歐美舶來品，其實是正港台灣品牌，有網友只認出缺角造型、唸不出英文品名字，或品牌中文字總是打錯，但你可能就是覺得似曾相識，或是聽誰誰誰薦過。有網友貼出2018年艾瑪絲頭皮檢測團隊開著胖卡到處檢測的回憶，當時也曾被報導短短二個月內跑了數十場行動檢測，看過近萬顆台灣人頭皮，佛心發送數十萬體驗瓶的創舉！原以為台灣民眾不習慣大庭廣眾被翻看頂上風光，還得接受頭皮養護師一五一十的「實況報導」，想不到出乎意料場場大排長龍；主動出擊不計成本的體驗行銷驅使下，品牌堅持多年的專業底蘊及驚豔感強大的產品口碑於是雙雙發酵，或許正是台灣出品卻能一舉躍進好市多的關鍵原因。

這次在好市多上架的「AROMASE艾瑪絲去屑止癢洗髮精Fresh」好市多限定款，1000ml大容量全家適用，嚴選添加調理頭皮健康成分，可淨化頭皮角質、延緩出油；薄荷清爽涼感，為夏日悶熱油膩的頭皮輕鬆舒爽止癢。上架不到十天，就讓識貨的網友們紛紛動員親友，深怕搶不到貨，趁連假買起來。