全球摺疊機市場再創新高　AI與多摺設計成2026核心戰場

▲Samsung Galaxy Z TriFold 。（圖／三星）

記者吳立言／綜合報導

全球摺疊式智慧型手機市場在 2025 年第三季再度升溫，受惠於 Samsung Galaxy Z7 系列上市帶動，高階換機需求保持穩健讓整體市場熱度再度升高。

根據 Counterpoint Research 最新資料，2025 年第三季全球摺疊手機出貨量較去年同期成長 14%，寫下歷史單季新高。研究機構預估，2025 年全年摺疊機市場將維持中段雙位數年增幅；隨著耐用度提升、重量與厚度減輕、轉軸與面板結構進一步優化，加上 AI 體驗逐漸成熟，2026 年整體成長動能將更為明顯。蘋果也傳出將於 2026 年下半年加入戰局，被視為推升高階市場更新潮的關鍵變因。

報告指出，蘋果參戰將使高階市場競爭態勢出現轉折，促使現有品牌更積極展示差異化技術，並加速投入多樣外型的開發。除了傳統書本式設計，市場正向多折型態延伸。Huawei 過去展示的多折概念證明工程可行性，而 Samsung 今年推出的 Galaxy Z TriFold 則代表市場已從概念展示走向「有限量、策略性」實測階段。

Counterpoint Research 研究副總監 Liz Lee 表示，Samsung 的首款三折裝置僅會以極有限的數量推出，重點並非追求短期的銷售規模。她指出，面對 2026 年 Apple 預期入場所帶來的競爭變化，這款三折產品更像是 Samsung 的技術驗證平台，用於測試耐用度、轉軸設計與軟體優化，同時累積實際使用回饋，作為未來商用化的重要參考。