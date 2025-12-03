　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

打開設定就看到！iOS 26升級提醒變超明顯　蘋果正加速淘汰iOS 18

▲▼蘋果發表iOS 26，升級iPhone 17體驗。（圖／取自蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（3日）起在「設定」>「軟體更新」中，將尚未升級到 iOS 26 的 iPhone 用戶更明顯地提示升級選項：對仍在使用 iOS 18 的裝置，系統會主動把 iOS 26.1 顯示為「推薦更新」，而原本置於中間、以 iOS 18 為預設的更新選項，則被移到頁面下方。

iOS 18 的更新仍然可選，但不再佔據顯著位置。 蘋果雖未強制升級，但此一介面調整顯示出希望提高 iOS 26 安裝率的意圖。部分使用者之所以遲遲未升級，主因包括 iOS 26 採用的「液態玻璃（Liquid Glass）」介面大幅改動了 iPhone 使用體驗，讓習慣既有介面的用戶持觀望態度。

自 iOS 15 起，蘋果提供用戶選擇留在上一代系統（以便繼續接收該代的安全性更新），但這個選項並非永遠有效。蘋果目前仍會針對選擇保留 iOS 18 的裝置提供安全更新，但預期在未來數月內可能逐步停止支援。

當蘋果移除「保留舊版」的選項後，能支援 iOS 26 的裝置將只能選擇安裝 iOS 26 才能繼續獲得最新的安全維護。 目前蘋果尚未公布 iOS 26 的採用率，因此仍不清楚有多少用戶已完成升級。以往蘋果通常會在新版本釋出數月後公布採用數據，外界可能要等到明年一、二月才能看到官方統計。

需要注意的是，一旦從 iOS 18 升級到 iOS 26，這個動作不可逆，蘋果將不再提供降回先前系統的途徑。

