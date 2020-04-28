　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

連假去處新選擇　特斯拉接送　享受美麗假期

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 防疫情境圖拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲許多人因疫情影響出國計畫暫緩，改趁戴口罩期間悄悄赴醫美修修臉。（示意圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

防疫期間許多人出門通勤、上班都會戴上口罩，也愈來愈習慣休假期間宅在家，就有網友發現，最近用餐時間發現幾位同事脫下口罩變得好美，一問之下才知道大家竟趁著戴口罩期間悄悄做醫美，低調度過恢復期，因此也打算跟風把今年原本出國旅遊要用的特休假及預算扣打拿來用，找家名醫多、口碑又好的醫美診所，讓自己安心變美麗。

▲▼美容保養,美肌,網友分享。（圖／.pakutaso）

▲打算來場醫美假期之前，愛美民眾仍相當重視醫師技術及專業度。（示意圖／Pakutaso）

以往母親節在百貨公司人擠人搶保養特惠組的盛況，今年受限於防疫心理不復見，暫時無法出國旅遊而空出來的假期及預算，讓愛美民眾有意願轉往醫美診所嘗試速效、有感的保養體驗，不論是基本的除斑膚質改善、臉部線條拉提或是玻尿酸填補，都是醫美微整的熱門項目，因此今年母親節檔期就有知名醫美品牌推出母親節特惠專案，搶攻愛美一族荷包。有調查發現，高達89.8%的網友認為選擇醫美診所時最在意「醫師技術及專業度」，可見消費者的眼睛仍是雪亮的，省荷包同時仍不忘考量後續成果。

▲網友會先查詢有專業醫師且口碑好的醫美診所，若有女藝人或網紅推薦也是加分元素。（圖／資料照）

在醫美保養圈有著「明星醫美診所」美名的君綺醫美診所，今年就推出母親節特惠專案，美機濾鏡OUT超夯皮秒雷射只要2,999元，搶在夏天來臨前，花不到3千施打皮秒雷射瞬間除斑，提早準備明亮白雪肌。其他像是超人氣的美國音波拉提重返青春一條只要60元、玻尿酸＋微整除皺化身貴婦好命臉、抬升輪廓線宛如少女般緊緻，還有去眼袋、魔滴隆乳等超有感的項目也都有母親節特別活動，更重要的是，該品牌主打強調商品均為原廠商品、且醫生技術好口碑佳，因此成為演藝圈眾多藝人指定安心醫美品牌。

▲▼君綺醫美診所落實防疫工作。（圖／業者提供）

▲▼君綺醫美診所落實防疫工作。（圖／業者提供）

▲君綺醫美診所重視防疫工作，除了量體溫及消毒手部，也會用紫外線燈等全館消毒。

君綺醫美診所表示，確實有許多人表示想趁戴口罩期間低調變美，因此門診來客數有明顯增加的趨勢，為了配合政府政策，館內防疫措施全面升級，除了院內接待必做好量體溫、消毒等基本防疫工作，館內也隨時以環境霧化消毒器及定期紫外線燈全面消毒，也貼心準備防疫包給客人使用；另外備有特斯拉防疫專車接送VIP服務，透過事前預約即可避免交通過程與人群接觸，細膩的考量將客人照顧的無微不至，讓客人轉換今年面臨無法出國度假的小小遺憾，在國內享受另類的「醫美假期」。

詳細母親節優惠專案： https://www.jing-chi.com.tw/event_content.html

ET快訊
金正恩叔叔「金平日」駐外30年突然回國！　比金與正更可能接班
貼圖可退貨！　LINE推「三步驟拿回代幣」　活動限7天
17年前羅志祥「下跪認她當乾媽」！　陳美鳳301字發聲…中肯
北韓疑準備「金正恩葬禮」！　平壤關鍵衛星照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

楊千霈不認修修臉？野生直擊出入醫美診所

楊千霈太緊讓人受不了！「10年完全沒變」網友大讚好仙

陳時中一個舉動…網友狂掃荷蘭焦糖煎餅　2個多小時賣光1千份

連假去處新選擇　特斯拉接送　享受美麗假期

馬念先創作科學麵洗腦神曲信心爆棚！大讚：吃一口靈感漫出來

【廣編】英宏帶你ZOOM IN 直直撞　一起拍MV再抽Galaxy Buds+

專家秀「獨門撇步」收服挑食兒　魔法食材「加一片」提升美味又補鈣

小資族小確幸！51勞動節星巴克第2杯半價、全聯連3日熱飲現折10元

【廣編】Kotex跨界美體小舖　買茶樹舒涼棉送限量白金會員卡

上班總是犯睏？ETtoday網紅瘋傳「神秘藍色小盒」秒醒腦　狂飆工作狠甩同事幾條街

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

錢櫃起火點關鍵影片曝光　工頭進儲藏室「充電」...火光炸出

陳時中一個舉動…網友狂掃荷蘭焦糖煎餅　2個多小時賣光1千份

連假去處新選擇　特斯拉接送　享受美麗假期

馬念先創作科學麵洗腦神曲信心爆棚！大讚：吃一口靈感漫出來

【廣編】英宏帶你ZOOM IN 直直撞　一起拍MV再抽Galaxy Buds+

專家秀「獨門撇步」收服挑食兒　魔法食材「加一片」提升美味又補鈣

小資族小確幸！51勞動節星巴克第2杯半價、全聯連3日熱飲現折10元

【廣編】Kotex跨界美體小舖　買茶樹舒涼棉送限量白金會員卡

上班總是犯睏？ETtoday網紅瘋傳「神秘藍色小盒」秒醒腦　狂飆工作狠甩同事幾條街

挑戰原唱！走音天后關關獻唱科學麵神曲　馬念先崩潰：請聽我的版本

正確飲食拉起防護的第一道線！6大類食物吃出強健的免疫力

藍委提案查敦睦艦隊航跡遭否決　陳玉珍：洩密的不是國民黨立委

詹皇看了喬丹紀錄片「差點哭出來」　MJ首捧冠軍盃的感受他懂

遏止保安林淪為垃圾場！利用遠端監控非法傾倒　台東1個月查獲4起

錢櫃六門市停業「股價逆勢上漲」　好樂迪盤中小跌

雲林縣府贈寄養家庭防疫包　2廠商愛心加碼麵條、魚湯

打哈欠到一半聽到關鍵字！臭臉汪一秒眼發亮　網笑：驚喜來得太快

不堪長期虧損！兩階段結束全台15店　最晚5月底美華泰將消失

主人回國留下牠！西安狗狗苦等3年　乖到收買鄰居的心

霍頓嗆「禁藥騙子」惹怒孫楊粉　4年不斷被扔狗屎、收死亡威脅

黑衣男電梯「抬屍體」細心遮腳　保全目擊全程嚇爆...得知「真相」卻笑了

消費熱門新聞

iPhone SE開賣6分鐘　千台現貨火速秒殺

每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」下殺180元

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

51勞動節星巴克、全聯咖啡優惠

又見+0！7-11、OK祭飲品第二件0元

馬念先創作洗腦神曲成果自覺滿意

魔法食材「加一片」收服挑食兒

博客來華文暢銷榜TOP10　星二代奪冠

洗碗機讓你把時間留給更值得的人

上班犯睏？「神秘藍色小盒」秒醒腦

陳時中一個舉動　網友狂掃荷蘭焦糖煎餅

英宏帶你ZOOM IN直直撞　一起拍MV

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

更多熱門

關鍵字：

君綺醫美診所

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

忍住不上床就有300萬入袋！

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

周揚青私密對話愛羅志祥被挖：不會再更新

元元撕破臉！控陳甯亞「邪惡的心毀掉2年多友誼」

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面