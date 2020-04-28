連假去處新選擇　特斯拉接送　享受美麗假期

▲許多人因疫情影響出國計畫暫緩，改趁戴口罩期間悄悄赴醫美修修臉。（示意圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

防疫期間許多人出門通勤、上班都會戴上口罩，也愈來愈習慣休假期間宅在家，就有網友發現，最近用餐時間發現幾位同事脫下口罩變得好美，一問之下才知道大家竟趁著戴口罩期間悄悄做醫美，低調度過恢復期，因此也打算跟風把今年原本出國旅遊要用的特休假及預算扣打拿來用，找家名醫多、口碑又好的醫美診所，讓自己安心變美麗。

▲打算來場醫美假期之前，愛美民眾仍相當重視醫師技術及專業度。（示意圖／Pakutaso）

以往母親節在百貨公司人擠人搶保養特惠組的盛況，今年受限於防疫心理不復見，暫時無法出國旅遊而空出來的假期及預算，讓愛美民眾有意願轉往醫美診所嘗試速效、有感的保養體驗，不論是基本的除斑膚質改善、臉部線條拉提或是玻尿酸填補，都是醫美微整的熱門項目，因此今年母親節檔期就有知名醫美品牌推出母親節特惠專案，搶攻愛美一族荷包。有調查發現，高達89.8%的網友認為選擇醫美診所時最在意「醫師技術及專業度」，可見消費者的眼睛仍是雪亮的，省荷包同時仍不忘考量後續成果。

▲網友會先查詢有專業醫師且口碑好的醫美診所，若有女藝人或網紅推薦也是加分元素。（圖／資料照）

在醫美保養圈有著「明星醫美診所」美名的君綺醫美診所，今年就推出母親節特惠專案，美機濾鏡OUT超夯皮秒雷射只要2,999元，搶在夏天來臨前，花不到3千施打皮秒雷射瞬間除斑，提早準備明亮白雪肌。其他像是超人氣的美國音波拉提重返青春一條只要60元、玻尿酸＋微整除皺化身貴婦好命臉、抬升輪廓線宛如少女般緊緻，還有去眼袋、魔滴隆乳等超有感的項目也都有母親節特別活動，更重要的是，該品牌主打強調商品均為原廠商品、且醫生技術好口碑佳，因此成為演藝圈眾多藝人指定安心醫美品牌。

▲君綺醫美診所重視防疫工作，除了量體溫及消毒手部，也會用紫外線燈等全館消毒。

君綺醫美診所表示，確實有許多人表示想趁戴口罩期間低調變美，因此門診來客數有明顯增加的趨勢，為了配合政府政策，館內防疫措施全面升級，除了院內接待必做好量體溫、消毒等基本防疫工作，館內也隨時以環境霧化消毒器及定期紫外線燈全面消毒，也貼心準備防疫包給客人使用；另外備有特斯拉防疫專車接送VIP服務，透過事前預約即可避免交通過程與人群接觸，細膩的考量將客人照顧的無微不至，讓客人轉換今年面臨無法出國度假的小小遺憾，在國內享受另類的「醫美假期」。



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