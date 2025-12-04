iPhone 17 Pro驚現相機降級　官方文件證實夜景人像消失

記者吳立言／綜合報導

雖然 iPhone 17 Pro 在影像規格上全面升級，但一份蘋果官方支援文件卻揭露一項出乎意料的改動：相機的人像模式已不再支援夜景模式，成為今年機型的少見「功能退步」。

iPhone 17 Pro 今年換上全新的「人物居中」前置鏡頭、後置三顆 4800 萬像素融合攝像頭，同時新增包含「雙攝（Dual Capture）」等多項軟體功能，看似完整補強拍攝體驗。不過有用戶發現，在光線不足環境下切換到人像模式後，過去會自動啟用的夜景功能如今已消失。

根據蘋果支援文件列出的支援機型名單，夜景人像目前仍僅限於舊款 Pro 系列，包括：

• iPhone 16 Pro / Pro Max

• iPhone 15 Pro / Pro Max

• iPhone 14 Pro / Pro Max

• iPhone 13 Pro / Pro Max

• iPhone 12 Pro / Pro Max

自 2020 年起，Pro 系列就將夜景人像視為標準功能，這次在 iPhone 17 Pro 上突然退場，確實相當罕見。 目前尚無跡象顯示蘋果會在後續更新中補回這項能力，但若用戶反饋強烈，不排除透過軟體方式重新加入。

在此之前，依賴夜景人像的使用者在升級到 iPhone 17 Pro 時，恐怕要心理準備面對「功能比前代更少」的情況。