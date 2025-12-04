　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17 Pro驚現相機降級　官方文件證實夜景人像消失

▲▼iPhone 17 Pro。（圖／取自蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

雖然 iPhone 17 Pro 在影像規格上全面升級，但一份蘋果官方支援文件卻揭露一項出乎意料的改動：相機的人像模式已不再支援夜景模式，成為今年機型的少見「功能退步」。

iPhone 17 Pro 今年換上全新的「人物居中」前置鏡頭、後置三顆 4800 萬像素融合攝像頭，同時新增包含「雙攝（Dual Capture）」等多項軟體功能，看似完整補強拍攝體驗。不過有用戶發現，在光線不足環境下切換到人像模式後，過去會自動啟用的夜景功能如今已消失。

根據蘋果支援文件列出的支援機型名單，夜景人像目前仍僅限於舊款 Pro 系列，包括：

• iPhone 16 Pro / Pro Max

• iPhone 15 Pro / Pro Max

• iPhone 14 Pro / Pro Max

• iPhone 13 Pro / Pro Max

• iPhone 12 Pro / Pro Max

自 2020 年起，Pro 系列就將夜景人像視為標準功能，這次在 iPhone 17 Pro 上突然退場，確實相當罕見。 目前尚無跡象顯示蘋果會在後續更新中補回這項能力，但若用戶反饋強烈，不排除透過軟體方式重新加入。

在此之前，依賴夜景人像的使用者在升級到 iPhone 17 Pro 時，恐怕要心理準備面對「功能比前代更少」的情況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實
濱崎步哭了！　「無人演唱會」內幕曝：她低頭求大家
坑上百醫師、企業家20億！　美魔女人妻副會長曝光
快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁！　64元買食物就
獨／多人願出律師費！　送電鍋清潔員一句話婉拒
翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵：以後都收賄49999
才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售
快訊／國10嚴重車禍！大小車連環撞傷亡不明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17 Pro驚現相機降級　官方文件證實夜景人像消失

Kobo電子書2025台灣百大排行榜出爐　文學小說回溫、有聲書崛起

Android 16重點更新一次看　外接顯示器功能隆重登場

果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」　蘋果淘汰8款經典機種

全球摺疊機市場再創新高　AI與多摺設計成2026核心戰場

打開設定就看到！iOS 26升級提醒變超明顯　蘋果正加速淘汰iOS 18

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

iPhone 17 Pro驚現相機降級　官方文件證實夜景人像消失

Kobo電子書2025台灣百大排行榜出爐　文學小說回溫、有聲書崛起

Android 16重點更新一次看　外接顯示器功能隆重登場

果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」　蘋果淘汰8款經典機種

全球摺疊機市場再創新高　AI與多摺設計成2026核心戰場

打開設定就看到！iOS 26升級提醒變超明顯　蘋果正加速淘汰iOS 18

快訊／台中「海線首間Costco」將落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

被當詐團人頭戶　她靠「17分鐘通話」自證獲判無罪

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

光芒700萬簽穆林斯補強中外野　外野人滿為患恐啟動交易潮

颱風干擾仍不減進度　台9線馬太鞍溪鋼便橋預計明年1月底搶通

為什麼散戶投資總是輸？　政大前校長揭2致命錯誤

餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店

不只是解救乾荒！CREED、THREE給你香氣療癒新體驗

賣股吸金2.7億！「絕對能源」集團17人起訴　主嫌遭求刑18年

【老公耳朵會自動降噪？】怎麼叫都沒反應...一聽女兒受傷立刻彈起！

3C家電熱門新聞

iPhone 17 Pro驚現相機降級

蘋果將iOS 26設為「主動推薦」

iPhone SE正式「壞了不修」　蘋果淘汰8款經典機種

POCO F8 Ultra上市目標擾亂價格

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

Android 16重點更新一次看

Kobo電子書2025台灣百大排行榜

三星三摺機12日韓國突襲上市

AI與多摺設計成2026摺疊機核心戰場

「3類人」今起LINE不能用了！這幾款iPhone遭淘汰

LINE示警換機一錯誤救不回

相機只排第五！全球票選手機最重要功能曝

Google Maps「匿名功能」正式推出

新iPad mini傳將升級OLED、A19 Pro

更多熱門

相關新聞

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」

全聯福利中心12月起舉行「美國華盛頓蘋果周」，最受矚目是新品種「宇宙脆TM」登場，由華盛頓州立大學歷經20年果樹改良培育而成，非基因改造，爽脆多汁、酸甜濃郁，且不易褐化、耐儲存。此外還有常見的「美國華盛頓富士蘋果#125」單粒特價15元、「美國華盛頓加拉蘋果#125」等，單粒只要15元。

iPhone SE正式「壞了不修」　蘋果淘汰8款經典機種

iPhone SE正式「壞了不修」　蘋果淘汰8款經典機種

AI與多摺設計成2026摺疊機核心戰場

AI與多摺設計成2026摺疊機核心戰場

蘋果AI負責人將於2026春季退休

蘋果AI負責人將於2026春季退休

英特爾傳重回蘋果供應鏈大漲10%！　郭明錤：合作M系列晶片代工

英特爾傳重回蘋果供應鏈大漲10%！　郭明錤：合作M系列晶片代工

關鍵字：

iPhone17Pro夜景人像蘋果相機功能手機攝影

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

一堆家長崩潰！小孩「吃4類藥」變很歡　藥師全說了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面