記憶體飆升三星「內部喬不攏」　S26系列恐大漲　

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著年底到來，三星旗艦手機S26的相關爆料也越來越多，但近日隨著DRAM、關件組件等價格飆漲，根據外媒報導，恐造成即將上市的S26系列價格飆漲，而根據爆料，發表會可能會落在二月底，將會比以往延後一個月左右上市，再度讓消費者擔憂會隨著記憶體飆漲影響到上市價格。

▼S26系列可能在明年2月上市，但因為記憶體飆漲導致民眾擔憂價格飆高。（圖／三星官網）



根據外媒表示，三星自家透過協商，DS（Device Solutions；DS）部門拒絕MX（Mobile Experience）部門簽署長期合約，仍維持以季度的方式協議價格，儘管確保了貨源、避免記憶體缺貨的危機，但仍埋下了價格恐隨著記憶體價格調整進而影響到裝置價格的可能性。

對此，外媒報導三星DS部門採取「利益至上」的原則，儘管目前市場隨著記憶體短缺，仍堅持優先追求獲利最大化，不願因內部轉供而犧牲利潤。而目前隨著關鍵組件價格飆升，從記憶體暴漲2倍、處理器增加25%左右等等，手機部門在面對定價上面臨極大的挑戰。但針對外媒報導，三星也罕見做出回應，指稱「近期有關三星DS部門拒絕某些客戶請求的報道毫無根據、純屬捏造。我們正與全球客戶保持密切溝通，以滿足行業需求。」

但近期隨著S26相關規格爆料，僅有處理器略微升級、電量稍微提升外，在整體的規格幾乎沒有改變，也讓不少民眾擔心是否明年的S26已經不值得期待了。