從愛裡重生！賈靜雯：「愛情沒有誰對誰錯　你擁有自己的主導權！」

▲賈靜雯以過來人的角度，提醒愛情沒有誰對誰錯，你擁有自己的主導權。（圖／翻攝自影片，下同）

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人生總會遇到幾個錯的人，讓人痛徹心扉後重新堅強起來，而對日後的幸福更有感。走過一連串風風雨雨的賈靜雯，近期在強力曝光的保養品LUDEYA廣告中，以過來人的心情，用平靜又溫暖的語調提醒：「關於愛情，沒有誰對誰錯，你擁有自己的主導權！」鼓勵大家不要害怕挫折與失敗，這些都將化作人生的養分，滋養你成為美麗堅毅的女人。

▲人生起起伏伏，感情中難免遇到幾個渣男而受挫，直到重新堅強起來後，日後幸福將更有感。

「要用什麼心態，來面對人生的起起伏伏？每個女人都有自己的答案。」在LUDEYA最新廣告中，賈靜雯沉穩展現一貫的智慧與優雅，為女孩努力蛻變成為女人的過程揭開序幕。影片中女孩在生命中起起伏伏，除了面對工作壓力與困難之外，在感情中也會遇到渣男，曾經幻想自己是唯一能陪伴他的人，因此一次次原諒對方的背叛，直到傷痕累累才恍然大悟，自己的堅持不過是徒勞。

然而這些或許就是人生的考驗，無論好與壞，每個過程都將化作內心深處的滋養，一點一滴累積成強大能量，等待它綻放光芒的那一刻。

▲人生中藏有滿滿的驚喜，通過人生的考驗也將獲得上天的禮物。

短短的影片卻說出許多女孩們的共同心聲，令許多人深深有感！同樣經過一連串人生歷練，終於找到幸福歸宿成為模範夫妻代表的賈靜雯感慨地說：「痛過、哭過、笑過，讓我們深深有感的每一個過程，成就更美好的自己。」她相信每個人都擁有自己的主導權，而幸福的鑰匙也一直握在手中，只等待我們去開啟，就像後來女孩漸漸發現身邊還是有許多喜悅，像是閨蜜的陪伴、勇敢追愛，最後與對的人攜手共組家庭，還擁有了自己的孩子一起重新學習人生。

▲賈靜雯勉勵女孩擁有自己的主導權，綻放美麗。

如同走過困難，最終在愛情修成正果的賈靜雯，不僅事業愛情兩得意，宛如將時間定格的美麗容顏，更是許多女性嚮往的楷模，賈靜雯認為不論任何年齡的女性，都是最美的姿態，要盡情享受人生藏有的滿滿驚喜，即使過程艱辛，但上天總會給予美好的禮物，漸漸發現自己和過去不一樣了。

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