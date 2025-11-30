　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

相機只排第五！最新調查曝「買手機最在意 Top10」　第一年年奪冠

▲▼打電動,玩遊戲,玩手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲現代人買手機已有許多不同考量。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

外媒 PhoneArena 近日整理多年網站投票結果，並比對 Statista、Global Web Index 等大型市調資料，公布最新「消費者最在意的 10 大手機功能」排行榜。令人意外的是，這兩年各大手機品牌瘋狂強調的超亮螢幕、旗艦相機、鈦金屬材質……通通不在意！真正排在第一名的竟是日常最容易被忽略、卻人人都離不開的功能。

最不重要 5 大功能

調查指出，「更亮、更大的螢幕」反而是最不被重視的功能。儘管品牌紛紛主打動輒 2,500nit～4,500nit 的超亮顯示，消費者普遍認為現有亮度已非常足夠，不需要再往上堆數字。

排在後面的依序是：

機身材質、防水防塵、耐用度（例如鈦金屬、IP68），不少人表示反正會裝手機殼，材質差異不大。

充電速度，雖然中國品牌主打 100W 以上快充，但實際充電速度並不會「整倍提升」，讓許多使用者覺得只是規格數字好看。

儲存空間，現代手機普遍從 128GB、256GB 起跳，大多已足夠。

外觀設計，因為手機設計同質性高，差異度有限。

▲▼iPhone,iPhone17,iPhonAir,iPhone17Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）

最重要 5 大功能

反觀最受重視的前五名中，第一名完全不意外——那就是 「電池續航力」。對現代人來說，一整天能撐多久比什麼都重要，「電量焦慮」已成共通症狀。

前五名依序為：

電池續航力——最重要、連續多年第一。

價格——通膨壓力下，大家都想「物超所值」。

更長的系統更新支援——Google、三星、榮耀開始主打 6～7 年更新後，使用者也更重視這點。

更強的處理器——AI、遊戲需求增加，使晶片效能變重要。

更好的相機——竟然只排第五！外媒指出，因為現代手機的拍照水準整體提升，就算中階機也能拍得不錯，自然不會像過去那樣「非相機王者不買」。

外媒也指出，這份結果呼應近年市場趨勢。例如新款 iPhone Air、三星 S26 Ultra 強調超薄、隱私保護等功能，但消費者真正想要的仍是「更耐用的電池」與「買了能用久一點」。

相機只排第五！全球票選手機最重要功能曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相機只排第五！最新調查曝「買手機最在意 Top10」　第一年年奪冠

相機只排第五！最新調查曝「買手機最在意 Top10」　第一年年奪冠

本土電動車充電商大幅超車特斯拉

本土電動車充電商EVOASIS源點科技近期公布最新成績單，目前已在全台建置134站、600槍的直流快充，正式超越電動車大廠Tesla特斯拉，儘管台灣車市剛經歷一陣寒冬，不過EVOASIS仍看好國內電動車發展，不僅會持續加大建設力道，並且預告將針對高用量營業車用戶，推出業界最殺75折訂閱方案，將能讓用車成本有感下降

賓士最新電動車挑戰5分鐘充滿

福斯汽車新莊極速充電站正式啟用

蘋果籲iPhone用戶快更新iOS 18.6.2

EVOASIS突破102站推限時回饋

手機功能電池續航快充螢幕亮度系統更新

