3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE Pay大改版倒數！「LINE Pay Money」上線5重點一次看

▲▼LINE Pay於旅展攤位畫面。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲LINE Pay將推自家電子支付。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者閔文昱／綜合報導

LINE Pay傳出即將公布自家電子支付錢包「LINE Pay Money」的正式上線時間，相關調整最快將在近期啟動。由於目前LINE內的儲值與好友轉帳功能皆由一卡通公司旗下的 iPASS MONEY 提供，隨著雙方合作即將在年底畫下句點，臉書粉專「用什麼Pay」也整理LINE Pay五項重要變動，提醒用戶提前留意。

首先，iPASS MONEY將在今年底全面退出LINE App。未來用戶若要管理原帳戶餘額，需改至iPASS MONEY專屬App操作，包含餘額提領、消費或在支援合作商店付款等服務。其次，LINE Pay將推出自家獨立電子支付帳戶，並以「LINE Pay Money」為新品牌，未來儲值、消費、轉帳、繳費甚至乘車碼功能，都將由LINE Pay自營系統處理。

外界最關心的「LINE 聊天室轉帳」功能方面，LINE Pay已確認不會中斷。改版後，用戶在聊天視窗轉帳時，將從自己的LINE Pay Money帳戶轉給他人的 LINE Pay Money帳戶，不再與iPASS MONEY連動，其他使用流程則維持不變。

不過，由於LINE Pay已正式取得金管會核准的電支執照，未來要使用LINE Pay Money，就必須重新完成一次「實名認證」。流程將包括身分證、手機、信用卡或銀行帳戶驗證，規格與開通其他常見電支服務相同。

此外，先前曾有網友發現LINE Pay測試活動頁面，內容提到開通 LINE Pay Money可抽最高88點LINE POINTS，被外界解讀為官方即將推出的「上線好康」。雖然活動頁面隨後下架，但資訊可信度高，預料正式上線後仍會祭出相關回饋。

11/21 全台詐欺最新數據

誤把燃料當湯底11人吃完不舒服！　陸經理硬喝5勺湯慘跟著送醫

LINE Pay（7722）公布第三季財報，單季營收為20.2億元，創下歷史新高，年增26.4%，稅後淨利1.8億元，年增60.9%，每股稅後盈餘（EPS）2.66元，前三季營收57億元，年增25.7%，稅後淨利4.12億元，年減14%，EPS 6.06元，隨著進入年底聚餐消費旺季、跨境業務持續推進，整體交易量有望持續穩健成長，帶動營運表現。

