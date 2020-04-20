就是要你好看！LG釋出「LG Velvet」官方影片　4色可選、有3.5mm耳機孔

▲新機「LG Velvet」共有四款顏色。（圖／LG官方）

記者謝仁傑／綜合報導

LG 於18日釋出新機「LG Velvet」（天鵝絨）的外觀影片，從影片中可以看出主打特色為簡約、時尚、有質感的設計風格，與過往 LG 系列手機完全不同，亮點包括「雨滴相機」和3D弧邊玻璃設計；另外，還可以看到此系列新機共有黑、白、紅、藏青等四款相當有質感的顏色。

從影片中還可以看到，Velvet 的鏡頭排列方式，另外，底部有USB-C的插孔，以及具有3.5mm耳機孔，近年來 LG 將重點放在音質呈現，估計新機在這部分應該也會有不錯的表現。

LG Velvet 成為該公司新品牌戰略的首款設備，極具令人賞心悅目的線條感和光澤感，其設計來自海洋的概念，雖然影片中並未提及太多關於新機的規格，但似乎有暗示使用高通較低端的晶片組S765，推測應是一款中階的5G手機。

▲LG Velvet，為新機產品線的第一款。（圖／LG Newsroom）

隨著當今手機越來越相似，僅憑技術規格難以區分，LG 透過推出新產品路線來挑戰市場的反應，強調獨特的設計和優雅的觸感，以及對稱且流暢的外形。

此外，LG 證實先前的報導，表示未來將不再使用字母及數字來命名手機，而改以根據它們的特殊功能或設計表現來命名，幫助消費者在選擇時就抓住最適合自己的個性設備。

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