陸「台籍科技特派員」獲五四獎章　蔡志陽：為台青增信心「很感動！」

▲蔡志陽出生嘉義，近幾年都在大陸發展。（圖／翻攝中新社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

嘉義青農蔡志陽6年前赴福建發展農業，於去年成為大陸「台籍農業科技特派員」，但沒想到被陸委會認為涉嫌違反兩岸條例，還遭到農委會約談。不過，蔡志陽近日又獲得共青團福建省委表彰的「福建青年五四獎章」，他表示，「獲得此稱號很感動，也為台灣青年在大陸工作、生活增添信心與動力。」

根據《中新社》報導，五四青年節到來之際，共青團福建省委表彰第十七屆「福建青年五四獎章」集體和個人，蔡志陽名列其中，他受訪時指出，「這份榮譽好比是圓形的跑道，既是終點，又是起點。」

報導提到，蔡志陽出生於台灣嘉義的農業世家，大學畢業後承襲父業，探索引進改良熱帶水果新品種，祖籍地福建漳浦的人文、自然環境及對台農業優惠政策深深吸引了他，於是，便帶上一個集裝箱的果樹苗，踏上「登陸之旅」，並於2014年在漳浦台灣農民創業園成立台豐山生態農業有限公司。

報導指出，蔡志陽傳承家族「開拓精神」，將台灣先進農業理念、技術帶到漳浦，馴化栽培世界各地「奇花異果」，發展精緻農業、觀光農業、創新農業，幾年來，屢獲各類青年創業項目獎項。

報導提到，面對參觀者，蔡志陽從不吝嗇於講述苗木專業知識，融入自己的創業故事，娓娓道來，他說，「新型農民要會兜售技術和知識，以此影響到更多人。」

報導指出，蔡志陽於2019年成為高級農藝師，並在福建平潭綜合實驗區成立新公司，從事農業科技研究、水產養殖以及農業新品種研發應用，成功移栽的澳洲手指檸檬每公斤售價達1400元人民幣，市場上供不應求。

蔡志陽表示，平潭是國際旅遊島，發展生態水果種植業、觀光農業有優勢，目前已有規劃，打造室內四季果園、台灣珍稀百果休閒觀光園，成立產銷合作社，帶領當地農民共同致富，「平潭的政策優勢有利於種苗、水果進出口，同時，平潭近年來大力培育航線、建設港口等，將成為連接國際市場的重要橋樑。」

報導提到，最令蔡志陽感到欣慰的是，在他去年獲聘「漳浦農業科技特派員」的一年間，為農民解決農業生產實際問題，幫助觀光農業鄉村規劃，推廣種植高新品種果樹，到今年已初具規模，農民增收在望。

報導指出，今年開始，蔡志陽又有了新身份，成為「福建省科技特派員」，他說，新冠肺炎疫情發生後，雖然在今年春耕階段受到了疫情的影響，但是村民們沒有太慌張，「我知道，其實他們的信心來源在於我。」

蔡志陽強調，不要怕創新與嘗試，希望兩岸青年企業家攜手，以現代農業新思路吸引青年返鄉，再造鄉村，為福建建成台胞台企登陸的第一家園做出新貢獻。