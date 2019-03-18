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漳浦聘「台籍科技特派員」下農村　陸委會：將約談當事人

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▲漳浦聘「台籍科技特派員」下農村　陸委會：將約談當事人。（圖／翻攝新華社）

▲蔡志陽擔任漳浦「台籍科技特派員」。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／廈門報導

廈門、平潭先前設置台籍社區主任助理、村委會執行主任，被陸委會指涉及違法，近日，福建漳浦又設置「台籍科技特派員」，讓台灣人前往農村從事「農業幫扶」。對此，陸委會表示，民眾擔任陸方「台籍科技特派員」是否違法，將由主管機關就職務性質及相關事證予加以審認，並要求當事人說明。

《新華社》13日報導了福建漳浦「台籍科技特派員」蔡志陽的故事，報導提到，蔡志陽今年39歲，出身嘉義的一個農業世家，有深厚的農業情結，看到大批年輕人外出務工，一些鄉村陷入凋敝，他就暗下決心要通過科技興農，改變大家對傳統農業苦和累的刻板印象，讓更多人看到農業生產有趣、收益可觀的另一面，吸引更多年輕人返鄉創業、再造鄉土。」

報導指出，蔡志陽2013年到漳浦創業，起初並不順利，但也算是漸入佳境，成功馴化栽培巨無霸紅心火龍果、黃晶果等多個水果新品，並在福建、廣東、廣西等多個省份推廣種植，「今年2月有了『台籍科技特派員』的身分後，推廣果蔬新品種有了更大平台，也能更好幫助農民朋友走出跟風種植困境，獲得更高收益。」

「科技特派員」是大陸1999年施行，向基層農村提供農業幫扶的制度，這是首次出現台籍的科技特派員。另外，根據福建省政府1月16日公布的資訊，漳浦縣選聘台籍科技特派員座談會上曾提到，「台籍科技特派員將下駐各村展開農業幫扶。」「從台商中選聘一批科技人員擔任科技特派員，可以發揮台商技術優勢，延伸到鄉鎮、行政村發揮作用，幫助農村、農民謀求發展。」

對於「台籍科技特派員」是否涉及違法，陸委會指出，兩岸條例第33條第2項明定，國人不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。有關民眾擔任陸方「台籍科技特派員」，將由主管機關就職務性質及相關事證予加以審認，並要求當事人說明。

陸委會並強調，兩岸在制度、法規、市場環境及理念價值等面向仍有差異，赴陸就業有一定風險及挑戰，應審慎評估，國人也須多留心，勿因資訊不透明不對稱，誤觸法令規定。

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關鍵字：漳浦,台籍科技特派員,科技特派員,農業幫扶,蔡志陽

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