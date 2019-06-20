台農任陸「科技特派員」被約談　16人「問心無愧」願回台說明

▲蔡志陽在漳浦任科技特派員，受陸媒採訪。（圖／翻攝中新網）

記者蔡紹堅／福建報導

福建漳浦台灣農民創業園「台籍科技特派員」，因涉違反「兩岸人民關係條例」，並有農業技術外流的疑慮，近日被農委會要求一個月內回台說明。先前曾受陸媒採訪的科技特派員蔡志陽表示，自己與另外15人都已收到農委會的來函，他們問心無愧，因此不會迴避約談，將坦蕩回台說明清楚。

蔡志揚到福建漳浦擔任農業科技特派員的故事3月被《新華社》等陸媒報導，內容提到，他到漳浦創業後，成功馴化栽培巨無霸紅心火龍果、黃晶果等多個水果品種，並在福建、廣東、廣西等地推廣。2月起獲得「科技特派員」的身分後，推廣也有了更大的平台，更好幫助當地農民走出「跟風種植」的困境，獲得更高收益。

報導也被陸委會注意到，陸委會3月時表示，根據「兩岸人民關係條例」第33條第2項規定，國人不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員，關於「台籍科技特派員」的情況，將由主管機關就職務性質及相關事證審認，並要求當事人說明。

時隔3個月，蔡志陽在內的16名「台籍科技特派員」都收到了農委會的來函，要求他們30天內回台說明，或以書面陳述意見。對此，蔡志陽表示，擔任科技特派員，就是當地一個示範園區的技術顧問，沒有領取任何薪水，沒有外界所說的補助金、顧問費，「我在漳州種的都不是台灣特有品種，推廣給當地農民的，也更多是市場觀念，沒有農業技術外流的問題。」

蔡志陽也強調，農委會的指控就是刻意刁難，他與其它台籍科技特派員都問心無愧，不會迴避農委會的約談，將坦蕩回台說明清楚。此外，蔡志陽15日在海峽論壇「現代農業融合發展對接活動」演講時也指出，「特派員其實是在做公益，如果能挖掘出農業生產有趣、受益可觀的一面，就能吸引年輕人回流，再造鄉土。」

廈門海滄的「台籍社區主任助理」先前也被內政部指違反「兩岸人民關係條例」，要求回台說明，並在期限內離職，否則就要開罰。據海滄的社區主任助理表示，他們大部分人都有回台說明，或交出書面陳述，不過因為沒有離職，所以全部都已經被開罰，每個人的金額約為10萬元新台幣，目前已合找了律師協助，將先提訴願，並準備打行政訴訟。

▼廈門海滄台籍社區主任助理已被內政部開罰。（圖／翻攝中新網）