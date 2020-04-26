伊朗成功發射軍用衛星　美：展延10月到期的「武器禁運限制」

▲美國國務卿蓬佩歐（Mike Pompeo）呼籲展延武器禁運規定。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國國務卿蓬佩歐（Mike Pompeo）在25日向聯合國要求，應展延對伊朗的武器禁運規定，因為今年10月將要到期。伊朗在22日成功發射首顆軍用人造衛星「諾爾號」（Nour），對以色列、沙烏地阿拉伯等國造成威脅，也引起美國關注。

綜合外媒報導，蓬佩歐以伊朗發射軍用衛星一事，呼籲聯合國應該展延禁令。伊朗核子協議在2015年由多國共同簽訂，其中美國在川普政權下，於2018年退出。

蓬佩歐在聲明中表示，「伊朗擁有世界上最大的恐怖組織以及反猶太主義，不能被允許購買與販售武器。」他認為，伊朗德黑蘭當局在發射諾爾號後就坐實了「這項太空計畫不如官方所說的和平且為民所用。」

蓬佩歐也表示，發射諾爾號所需的技術，與發射飛彈的技術相互涵蓋。他呼籲，「所有愛好和平的國家，都應該拒絕伊朗發展足以發射飛彈的科技，並且團結一致抵制伊朗的飛彈計畫。」

他呼籲歐盟，應該「制裁參與伊朗飛彈計畫的個人或實體行為。繼上週華盛頓當局指控德黑蘭在波斯灣騷擾美艦，蓬佩歐的發言在美伊緊繃的現況中更顯尖銳。

川普在22日於推特發文表示，他已經指示美國海軍，擊倒並摧毀來騷擾的所有伊朗砲艦。伊朗革命衛隊（Iran's Revolutionary Guards）也回應，美國如果發動攻擊，伊朗也不會善罷干休。