伊朗增991確診！36天來首度低於千例　衛生部長：染疫、死亡曲線都減緩

▲伊朗疫情出現減緩趨勢。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉27日專電

伊朗今天通報991起新冠肺炎新增病例，為境內逾一個月以來單日新增病例數首度低於1000例，官方數據顯示疫情正在趨緩。

英語的國營新聞電視台（Press TV）報導，衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）今天說，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）過去24小時新增991例。賈漢普爾說：「在經過36天後，今天我國2019冠狀病毒疾病新增病例數低於1000例。」他說，累計通報9萬1472起確診病例；過去24小時新增96起死亡病例，累計5806人病故。

賈漢普爾說，截至目前共有7萬933名病患康復出院，3011人情況危急。伊朗已採檢43萬2329起疑似病例。

在美國制裁下經濟壓力沉重的伊朗堪稱因新型冠狀病毒而受創最重的中東國家。衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）25日表示，境內染疫死亡和新增病例出現「下降趨勢」。

路透社報導，伊朗總統府官網引述總統羅哈尼（Hassan Rouhani）說，將會依據病例和病故數，將境內區分成黃、白、紅不同區，持續沒有出現新增或死亡病例的區會標成白色，這些地方的清真寺可以重新開放並且恢復主麻日（週五）祈禱。

他表示，各地區標示的顏色可能改變，但沒有說明此一計畫何時實施。

哈利其接受國營電視台訪問時表示，境內116縣可標為白色，另外134縣則是黃色。

伊朗的2019冠狀病毒疾病單日死亡病例數自14日起降到100例以下，過去一週商店和巿集已恢復營業，公園也重新開放。