影／簡體字寄送「接觸確診者」釣魚！　陳時中提醒從沒發通知：別開啟

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4日)表示，近期接獲民眾陸續反映，收到以疾病管制署（notices@cdc.gov.tw)名義發送，主旨為「台湾疾病預防控制中心的最终通知」的電子郵件。在此呼籲民眾提高警戒，疾管署並不會以郵件通知進行COVID-19（新冠肺炎）相關檢測，請民眾勿開啟此類信件、點擊信件內連結或附件，以確保個人資訊安全。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心進一步表示，該郵件為惡意社交工程信件(俗稱釣魚信件或詐騙信件)，以簡體字呈現「您所在地區有3例確診的COVID-19病例，其中一名患者在過去14天中將您列為她的身體接觸者之一……」等內容，並有附加檔案。

指揮中心強調，該中心成立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊均會透過政府官方網站或官方社群對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或台幣300萬元罰金。

指揮中心表示，民眾若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網。

▲指揮中心提醒民眾留意疫情詐騙郵件。（圖／指揮中心提供）