新北三座前瞻停車場興建計畫　交通局：5月統包工程上網公告

▲ 新北三座前瞻停車場興建計畫「五權公園停車場」虛擬圖。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市獲前瞻預算補助的板橋區五權公園、溪北公園及樹林區長壽公園等3 座地下停車場興建計畫，新北市交通局已完成專案管理及監造發包程序，並將於5月辦理統包工程上網公告，預計2022年底前竣工。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，板橋區五權公園地下停車場工程經費4億7385萬元，預計規劃地下3層、348個小型車停車位；板橋區溪北公園地下停車場工程經費為3億3166萬元，預計規劃地下2層、270個小型車停車位及50個機車停車位。

▲ 新北三座前瞻停車場興建計畫「樹林長壽公園停車場」虛擬圖。

樹林區長壽公園地下停車場工程經費3億1233萬元，預計規劃地下3層，可提供216個小型車停車位及100個機車停車位。這3座停車場興建計畫已完成專案管理及監造發包程序，並將於5月辦理統包工程上網公告，歡迎廠商踴躍參與投標，希望能在2022年底前竣工。

吳政諺表示，板橋五權公園、溪北公園和樹林長壽公園周邊多是老舊社區，停車空間不足，因此經積極爭取前瞻預算補助興建停車場，共再造834格汽車、150格機車停車位，除紓解當地停車需求，後續並將進行整體環境及周邊交通改善。另外，停車場基地內的公園樹木，交通局將依樹保條例規定進行植栽移植，並聘請樹保專家督導，讓樹木受到最妥善移植照護。

交通局長鍾鳴時表示，新北市爭取前瞻計畫經費，已獲22案停車場新建補助，惟尚有4案未核定，新北將繼續積極向中央爭取，希望全數獲核定補助。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北三座前瞻停車場興建計畫「溪北公園停車場」虛擬圖。