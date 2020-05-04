　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北三座前瞻停車場興建計畫　交通局：5月統包工程上網公告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北三座前瞻停車場興建計畫 5月統包工程上網公告。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北三座前瞻停車場興建計畫「五權公園停車場」虛擬圖。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市獲前瞻預算補助的板橋區五權公園、溪北公園及樹林區長壽公園等3 座地下停車場興建計畫，新北市交通局已完成專案管理及監造發包程序，並將於5月辦理統包工程上網公告，預計2022年底前竣工。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，板橋區五權公園地下停車場工程經費4億7385萬元，預計規劃地下3層、348個小型車停車位；板橋區溪北公園地下停車場工程經費為3億3166萬元，預計規劃地下2層、270個小型車停車位及50個機車停車位。

▲ 新北三座前瞻停車場興建計畫 5月統包工程上網公告。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北三座前瞻停車場興建計畫「樹林長壽公園停車場」虛擬圖。

樹林區長壽公園地下停車場工程經費3億1233萬元，預計規劃地下3層，可提供216個小型車停車位及100個機車停車位。這3座停車場興建計畫已完成專案管理及監造發包程序，並將於5月辦理統包工程上網公告，歡迎廠商踴躍參與投標，希望能在2022年底前竣工。

吳政諺表示，板橋五權公園、溪北公園和樹林長壽公園周邊多是老舊社區，停車空間不足，因此經積極爭取前瞻預算補助興建停車場，共再造834格汽車、150格機車停車位，除紓解當地停車需求，後續並將進行整體環境及周邊交通改善。另外，停車場基地內的公園樹木，交通局將依樹保條例規定進行植栽移植，並聘請樹保專家督導，讓樹木受到最妥善移植照護。

交通局長鍾鳴時表示，新北市爭取前瞻計畫經費，已獲22案停車場新建補助，惟尚有4案未核定，新北將繼續積極向中央爭取，希望全數獲核定補助。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北三座前瞻停車場興建計畫 5月統包工程上網公告。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北三座前瞻停車場興建計畫「溪北公園停車場」虛擬圖。

ET快訊
30歲女美國返台確診　「流鼻水、鼻塞」誤以為過敏…隔離期滿才
快訊／新冠肺炎新增1例境外移入！30歲女美國就學返台確診
台大預測疫情持續2年！6月底全球逐步解封　入境將採新措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瑞芳黃金博物館「走讀礦山」主題特展　帶您翻閱採金之路

新北三座前瞻停車場興建計畫　交通局：5月統包工程上網公告

新北坪林文山包種春茶飄濃香　早鳥團購有75折優惠

枋山盧家芒果　盧旺昇打造「LV級愛文芒果」

辦案之餘　枋警發起「部落心」送暖弱勢家庭 　

防疫期間維護用路人行的安全　屏警一周「交通大執法」

力行「防疫新生活運動」　鄭文燦鼓勵大家多讀書

來桃園參加「種西瓜」活動！　鄭文燦精算：絕對「穩賺不賠」

游建華視察大江購物中心防疫措施　確保安全的購物環境

快訊／東部海域規模5.9地震！納骨塔「骨灰甕」墜落…損毀名單曝光

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

瑞芳黃金博物館「走讀礦山」主題特展　帶您翻閱採金之路

新北三座前瞻停車場興建計畫　交通局：5月統包工程上網公告

新北坪林文山包種春茶飄濃香　早鳥團購有75折優惠

枋山盧家芒果　盧旺昇打造「LV級愛文芒果」

辦案之餘　枋警發起「部落心」送暖弱勢家庭 　

防疫期間維護用路人行的安全　屏警一周「交通大執法」

力行「防疫新生活運動」　鄭文燦鼓勵大家多讀書

來桃園參加「種西瓜」活動！　鄭文燦精算：絕對「穩賺不賠」

游建華視察大江購物中心防疫措施　確保安全的購物環境

快訊／東部海域規模5.9地震！納骨塔「骨灰甕」墜落…損毀名單曝光

台科大畢業素人游建豐　圓夢登甲組成棒兼顧防疫工作

LEE HI離開YG首度live公演　「削尖瓜子臉」粉驚：又瘦了！

宋兆文／﻿兩韓會爆發衝突？停止外行人的道聽塗說

磐石艦377人「35人群聚染疫」　陳時中曝「2大感染主因」

快訊／敲門沒回應…警消破門驚見「北投男租客倒屋內」！身體僵硬明顯死亡

雲林翁鐮刀殺妻後臥軌「一命賠一命」　鄰居嘆：唉…老夫老妻了

簡體字寄送「接觸確診者」釣魚！　陳時中提醒從沒發通知：別開啟

失智症照顧者從心力交瘁到身心愉悅　幕後英雄是個管師

《傳說對決》五五好團節全明星賽落幕　HKA奇招破特殊功能卡擊敗明星隊

增1例境外移入！案437居家隔離「流鼻水」誤以為過敏...隔離期滿才通報

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

地方熱門新聞

規模5.9地震晃一下！納骨塔骨灰甕墜落

檢方懷疑台中命案報案人就是犯嫌

參加種西瓜活動　鄭文燦：穩賺不賠

游建華視察　大江購物中心防疫措施

鄭文燦鼓勵　力行「防疫新生活運動」

水利會青埔行政大樓　施工進度超前

男遭外甥射中頭部送醫不治

插管防疫箱獲多國採用　醫師賴賢勇獲表揚

182追焦團車聚大會師

捷運綠線G07桃園站　連續壁工程啟動

斷4指養大5兒　陳隨意媽媽獲模範母親

不補助老人健保　民眾多付5千元

91歲婦散步跌倒　內埔警陪伴協助送醫

防疫物資需求高　雲林大地營造公司慨捐防護、隔離衣

更多熱門

相關新聞

坪林文山包種春茶飄濃香　早鳥預購75折

坪林文山包種春茶飄濃香　早鳥預購75折

新北市為文山包種茶的發源地，素有茶鄉之稱的坪林，2011年至今新北市已連續9年抱回全國製茶技術競賽冠軍，蜜綠的茶湯配上濃郁的花香，一直是「老饕」回購的茶品，2020年春季比賽茶將於5月24日上市，早鳥團購可享75折優惠，想嚐鮮的朋友千萬不能錯過。

即／瑞芳蝙蝠洞公園溺水意外！1男命危

即／瑞芳蝙蝠洞公園溺水意外！1男命危

雙北合作復育「雷公蛙」新里程碑

雙北合作復育「雷公蛙」新里程碑

愛鄉護農會捐300萬在地食農經費

愛鄉護農會捐300萬在地食農經費

友善契作平台大聯盟　有機農作產地直送

友善契作平台大聯盟　有機農作產地直送

關鍵字：

新北板橋五權公園長壽公園溪北公園停車場

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

萬里海灘驚見「露天活春宮」

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面