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新北坪林文山包種春茶飄濃香　早鳥團購有75折優惠

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▲ 新北坪林文山包種春茶飄濃香 早鳥預購75折優惠報你知。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市為文山包種茶的發源地，素有茶鄉之稱的坪林。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市為文山包種茶的發源地，素有茶鄉之稱的坪林，2011年至今新北市已連續9年抱回全國製茶技術競賽冠軍，蜜綠的茶湯配上濃郁的花香，一直是「老饕」回購的茶品，2020年春季比賽茶將於5月24日上市，早鳥團購可享75折優惠，想嚐鮮的朋友千萬不能錯過。

農業局指出，相傳文山包種茶製茶技術由福建安溪縣引進北部，至今已有百年歷史，因此自古以來一直有「北包種，南烏龍」的美名，而茶鄉「坪林」為包種茶的最大產區，年產量約487噸，約佔新北市6成。包種茶的茶湯呈蜜黃碧綠色，品嚐時注重「香氣」，入喉伴隨陣陣花香，是包種茶愛好者上癮的秘方，香氣越濃郁品質越高級，因此包種茶堪稱全台灣特色茶中最「香」的茶。

▲ 新北坪林文山包種春茶飄濃香 早鳥預購75折優惠報你知。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北好茶冬季包種茶評鑑情形。（圖／資料照／新北市農業局提供）

農業局表示，自2019年入冬以來氣候相對穩定，使得茶樹生長狀況優良，春芽萌發期間又遭逢連續低溫，茶葉生長緩慢，所醞釀的滋味更勝以往。坪林區農會理事長王成意表示，北部地區用來製作包種茶的品種「青心烏龍」俗稱為「種仔」，早期販售茶葉習慣將製成之茶葉用方形毛邊紙，以四兩為單位包裝，外頭再用印蓋上商行名號販售，久而久之，這種用「種仔」製成的茶包起來賣，就被稱為「包種茶」。

「新北好茶－文山包種茶評鑑」為新北市最大規模的評鑑賽事，本年春季評鑑約有1400點茶品參賽，需經由評審歷時5日進行品評篩選，且參與評鑑的茶葉，均通過農藥檢測，將入選的茶品依品質分類為特等獎至優良獎共5項等，由大會統一包裝，並貼上封條後上市販售。比賽茶預定於5月24日上市，即日起至24日訂購，可享有早鳥團購75折優惠。

▲ 新北坪林文山包種春茶飄濃香 早鳥預購75折優惠報你知。（圖／新北市農業局提供）

▲ 參賽茶葉。（圖／資料照／新北市農業局提供）

農業局表示，今年入春後仍持續有冷空氣南下，冷涼的氣溫讓茶葉充分的生長，產量較往常提升，為讓更多民眾一品包種茶好滋味，特與賽會主辦單位坪林區農會首度推出早鳥團購優惠。

農業局說，購買時只要認明「新北好茶」比賽茶，就是安心安全的保證。本年度春季比賽茶將於5月24日上市，喜歡花香型茶湯的朋友，請把握春茶預購期間趁速搶購。在地茶品可洽坪林區農會：02-2665-7227，也可填寫訂購單：https://forms.gle/WMDArmBW3fBGjb9g7，或上新北農業局稼日蒔光臉書訂購。

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