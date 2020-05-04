「大部分死者被煙嗆死」　柯文哲提修法管制300㎡以上KTV、電影院、歌舞廳

▲台北市長柯文哲針對錢櫃KTV火災進行專案報告，並接受市議員質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲4日赴議會針對錢櫃KTV火災進行專案報告，柯文哲表示要修改《台北市火災預防自治條例》，讓面積300平方公尺以上的電影院、歌廳、舞廳、MTV、KTV的設備可自動通報119功能設備，確保受信總機不關掉。

柯文哲說明，針對錢櫃案件，北市提出專案報告，希望檢討現行制度疏漏，北市府一週內列出改善，現行制度缺失，以至於沒辦法保護市民，「這是我們要道歉的」。

對於火災原因分析為錢櫃業者違法，包括「擅自關閉五大消防系統設備」以及「施工造成區劃破壞」，柯文哲也說明指出，由於錢櫃在做電梯，每一層樓都挖一個洞，造成防火區劃破壞，起火點出現以後，煙從安全門以及要做電梯的孔洞上升，濃煙迅速向上竄升，大部分死者是被煙嗆死的。

柯文哲說，第一是防火區劃破壞，因為做電梯消防門是開著，甚至用沙包擋住，防止自動關上，樓板挖洞，消防門沒有關，防火區塊破壞，發生火災濃煙四處瀰漫，另外一點，消防系統設備關掉，包括受信總機關掉、室內消防栓、自動灑水、排煙設備被關掉、廣播設備關閉，這棟大樓所有消防設備是關閉的狀態。

對於議員要求營業場所火警受信總機有自動通報119功能，柯文哲表示同意，將要修改《台北市火災預防自治條例》，面積300平方公尺以上的電影院、歌廳、舞廳、MTV、KTV應設備可自動通報119功能設備，確保受信總機不關掉，他說，沒辦法一下子擴大到公共場所，但用這個條例約有100多家規範，下個會期會送進來。

柯文哲也提到，政風處已成立內部調查小組，懲處名單會在週四之後提出來，現在還在調查當中，一個月內把聯合稽查流程圖改一遍。