才剛轉新職...張旅前董座「離奇墮崖亡」！好友爆：他出事前非常低落

▲湖南張家界是大陸知名景區。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸上市公司「張家界旅遊集團」前董事長戴名清才剛轉新職，1日竟墜橋身亡！初步判斷是生前高墜死亡，暫無證據證實他殺，墜亡原因正在進一步調查當中。死者好友事後表示，4月30日戴名清和張家界市主要官員有過一次談話，談完話後他的情緒就不好了，「領導要他老婆過來把他帶回家。」

張家界官方5月2日通報，張家界市廣播電視大學黨委副書記、校長，張旅集團原黨委副書記、董事長戴名清在永定區官黎坪辦事處邢大公路高架橋墜落，經確認其已無生命特徵，暫無證據證實他殺。

戴名清曾經的多名下屬、好友2日晚向《澎湃新聞》表示，他們對戴名清的去世非常震驚、悲痛。其中一位好友表示，「4月30日，他（戴名清）和張家界市主要領導有過一次談話，談完話之後他的情緒就不好了，領導要他老婆過來把他帶回家。」

▲ 戴明清。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，戴名清今年53歲，2011年6月至2015年5月任張家界市物價局黨組副書記、副局長；2015年5月任張家界市公共資源交易中心黨組書記；2018年6月任張家界旅遊集團股份有限公司法定代表人、董事長；2020年4月，調任湖南省張家界市廣播電視大學黨委副書記、校長。

與戴名清私交甚篤的一位朋友指出，「張旅集團是張家界唯一的一家上市公司，是國企，他（戴名清）2018年6月過去（任職），到今年4月16號會議研究決定他不擔任，17號去張家界電大任校長。電大是個什麼情況呢，這是一個很小的學校，他們只有十多個在編人員。從拿年薪的1000多人的上市公司，到只有十幾個編制的電大，他的心理落差很大。」

該好友說，一直知道戴名清有散步的習慣，4月28日在戴名清散步後約出來喝茶，「他情緒非常低落，整個一個半小時左右，他總共只說了6句話，主要內容就是在公共資源交易中心工作的三年，是他最幸福的三年。」

曾和死者一起籌建公共資源交易中心的前同事哽咽著說，戴名清調至張旅集團後，曾去看望過他，「感覺他在那邊壓力很大，很多想法落不了地。他似乎過得不開心，很孤獨，很苦悶。我們本來想五一節後約他出來散散心，沒想到節沒過完就出了意外。」

上述好友說，戴名清的妻子、女兒仍無法接受他已墜亡的事實，「4月30日他和市委主要領導談話，但談完話之後，他的情緒就不好了。談完話後是他老婆把他從辦公室帶回家的」、「他妻子說，4月30日那天，她也很累，當晚睡得很沉，早上起來就沒看到老公。後來看到他回來了，回來抽根菸又走了。五年前他就戒菸了，最近抽菸抽得厲害」。

▼ 戴明清4月被調任張家界市廣播電視大學校長。（圖／翻攝自微博）

報導指出，張旅集團2019年發布的財報稱，2019年是旅遊行業的反覆運算之年，在發改委2018年以來實施的景點景區門票下降政策的大環境下，景區門票利潤微薄，同時新增旅遊景點景區、新建旅遊項目卻並未減少。2019年公司的營收、淨利潤雙降。利潤減少除上述票價調整及優惠政策外，「2016年遞延所得稅轉回影響大庸古城公司虧損增加670.28萬元」。

據中國經濟網報導，2016年6月，張家界「大庸古城」項目正式動工，總投資額22.10億元，該項目被視為張家界尋求轉型升級的關鍵節點，乃至張家界圖謀未來的押注之舉。