深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死路邊…屍檢翻案揭「超黑暗12hrs」





▲女大生惨遭性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者鄭思楠／綜合報導

河南周口市鄲城縣19歲女大生羅貝貝去年7月去看醫院看奶奶的路上，卻被一位中年男子停車攔下搭訕。個性單純的她隨後被騙上車，去往男方家中，期間慘遭強吻、撫摸胸部和私密處。她大哭崩潰，藉口上廁所，直接從16樓一躍而下。

綜合陸媒報導，當羅貝貝從16樓墜下身亡後，王男意圖脫罪，竟然夥同弟弟用車輾過她屍體，企圖製造車禍假像。案發後，兩人分別以涉嫌性侵、幫助毀滅偽造證據罪被刑拘。周口市中級人民法院23日在鄲城縣人民法院進行不公開開庭審理此案，對此，羅貝貝的爸爸回應，「最大的訴求，就是判他死刑！」

爸爸悲痛表示，事發當晚一直找不到女兒，隔天早上聽說在離家2公里處有女孩發生車禍，「我到那一看是我女兒。」他描述了女兒慘死的模樣，「衣服都好好的，面部都是血，鼻子眼睛滲血，頭髮也全是血。」

不過，一份屍檢報告卻將羅貝貝真正的死因揭露出來。鄲城警方出具的屍檢通知顯示，死者是高墜致嚴重顱腦損傷死亡，死亡後還被車輾壓。隨後，警方告知家屬，羅貝貝生前慘遭性侵，隨後從16樓墜下身亡，死後又遭人開車輾壓屍體。

王男被警方逮捕後交代，他當天（2018年7月16日）深夜喝酒之後在大街上閒逛，看到了已經迷路的羅貝貝，就心生不軌，之後尾隨、搭訕和以幫助女孩回家為由，讓羅貝貝上了自己的車，並帶回自己家中。

他還供述，在羅貝貝去衛生間後，他休息了一個多小時，不久便發現女孩不見了，立即下樓尋找，隨後發現女孩已經墜亡，「之後將羅貝貝的屍體放入車中，通知了做公務員的弟弟；弟弟於次日早上6時左右對屍體進行輾壓，偽造交通事故的現場。」