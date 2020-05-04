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磐石艦增4確診　全體鑑員再驗一次三採陰性才解除隔離

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▲▼磐石號油彈補給艦,磐石艦,磐石軍艦,AOE-532,中華民國海軍,後勤艦艇,國艦國造（圖／資料照）

▲磐石艦。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎，3日晚間再爆出4例無症狀確診，皆為磐石艦官兵。對此，國防部晚間表示，將依中央流行疫情指揮中心指導，對盤石艦官兵再進行一次採檢，如為陰性，則在下午可以解除隔離，返家進行自主健康管理。

敦睦艦隊先前爆發31人群聚感染，餘下713人已於3日清晨隔離期滿，全員檢驗陰性即可解除隔離返家，但指揮中心晚間緊急召開記者會公佈結果，磐石艦又新增4人驗出陽性，總確診數來到35人，同艦346人需等待三採陰性才能解除隔離。

國防部晚間發布聲明表示，海軍109年敦睦遠航訓練支隊官兵及國防大學政戰學院海軍組學生，共713位成員，本日隔離期滿，並完成採檢。

其中康定、岳飛軍艦官兵採檢均為陰性，4日上午解除隔離，返家進行自主健康管理；磐石軍艦4員則因呈現陽性反應，送醫院收療，其餘人員，將依中央流行疫情指揮中心指導，再進行一次採檢，如為陰性，則在下午可以解除隔離，返家進行自主健康管理。

國防部指出，戰力的維繫，憑藉於不斷地勤訓精練。敦睦遠航訓練支隊，此次成功地執行捍衛海疆、宣慰僑胞，以及敦睦邦誼的任務，承受數十天海上的顛簸、訓練的煎熬，所有人員所付出的辛勞與努力，值得國人肯定、嘉許，國防部期盼社會各界愛護磐石、岳飛及康定軍艦官兵，有國人的鼓勵、關懷及支持，讓所有國軍官兵在高昂的士氣下，勇敢承擔保國衛民的重任。

國防部強調，為精進國軍防疫作為，在中央流行疫情指揮中心的建議下，目前正辦理PCR檢測儀器配置評估，針對需要長期於海上偵巡之船艦，以及各作戰區國軍醫院，規劃配備PCR檢測儀器，俾利快速診斷疫病，及時應處，對疫情的防範更加完備，避免發生群聚感染事件。

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