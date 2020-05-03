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滯留馬爾地夫台人拒付5.3萬包機費？　外交部坦承作業不及

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▲▼26名台人滯留馬爾地夫。（圖／翻攝自luxyshine）

▲滯留馬爾地夫台灣人向國內尋求援助。（圖／翻攝自luxyshine）

記者陶本和／台北報導

針對28位國人滯留馬爾地夫一事，外交部3日上午指出，因滯留民眾未表達負擔搭乘包機每人平均5.3萬新台幣費用；此舉引起滯留國人「Jenny」不滿，加碼爆料5張對話截圖。對此，外交部傍晚坦言，本次包機因作業時間不及而無法完成，但已指示駐印度代表處及駐清奈辦事處，繼續查詢可以離開馬爾地夫的方式。

馬爾地夫因疫情鎖國封島，有28名台灣人被滯留在當地，政府正積極協助國人返台，但卻被外界解讀為「丟包」，甚至有媒體引述國人「Jenny」的說法，指稱外館官員互踢皮球。

外交部說，目前世界台商會經我駐處從旁協助，已安排華航班機訂於5月4日自印度新德里接載滯留在南亞的國人。旅居印度及孟加拉的國人已陸續完成登記搭機。駐處曾多方詢問各種可能方式協助國人返台，然而部分續留馬爾地夫的國人遲未表達負擔搭乘包機返國的意願。

外交部指出，目前滯留馬爾地夫共有28名國人，其中部分國人在馬國尚有對外商業航班時，因為考量機票價格，當時決定續留馬爾地夫，以利等待票款降價時才返國。

外交部表示，馬爾地夫4月份停止對外商業航班後，駐處仍積極協助洽詢各家航空公司的包機資訊並協助爭取最低價格，提供國人參考。由原本8萬至9萬美元的包機費用，洽談到降至4萬9千美元（以5萬美元粗估，28人計，每人平均約需負擔5萬3千元台幣）。然而目前滯留在馬爾地夫的國人尚未同意負擔上述包機的費用。

對於滯留民眾不願支付包機費用的說法，爆料者「Jenny」再次透過媒體揭露5張對話截圖，指控外交官員只給他們短短12小時籌措5.3萬台幣的包機費用，且銀行都未營業，在支付上有難處等。

不過，滯留國人在包機費用上產生爭議一事，已經掀起國內民眾的負面輿論。對此，外交部傍晚再次發出聲明，強調世界台商會名譽總會長劉雙全於4月29日晚間主動表示，如果滯留馬爾地夫國人可搭乘包機至德里會合，願負擔他們自德里返回台灣的機票款。

外交部指出，馬爾地夫因疫情關係全境封鎖，現又適逢齋月期間，無論包機公司、政府機關或銀行等均聯繫不易，駐印度代表處與滯留馬爾地夫國人雖自4月30日至5月1日密切聯繫溝通，並經外交部與外館的費心協調，但已無時間完成包機承租作業。

外交部表示，能充分理解滯留在馬爾地夫國人在當地封城時急於返國的心情，對於此次包機因作業時間不及而無法完成感到相當遺憾；目前已指示駐印度代表處及駐清奈辦事處，繼續查詢可以離開馬爾地夫的方式，並積極協助滯留馬爾地夫國人完成回家的心願。

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