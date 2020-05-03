影／趕不上印度包機...馬爾地夫28台人求援　陳宗彥曝「下一班包機」關鍵

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情仍在全球延燒，馬爾地夫因疫情鎖國封島，有28名台灣人被滯留在當地，求助政府希望協助接他們返台。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，滯留國人是去那邊工作、不是經商，因此經濟上比較艱辛，後續會不會再有班機，就要看在印度國人到底有多少，才能努力才促成。

▲馬爾地夫。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

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陳宗彥表示，目前馬爾地夫有28位台灣國人在那邊，整個疫情全球爆發後，世界各國都採取了嚴格的邊境管制，入境、出境都有，世界各國協助其他地方國人都是採取協助國人返國的策略跟措施，我國也是一樣，不管是武漢、日本，跟這次的印度，政府都是採取協助國人返國的措施。

陳宗彥說，馬爾地夫的28位國人，他們都是到那邊工作而不是經商，所以經濟上比較艱辛一點，外館從一開始接到消息，就在協助，不管是馬爾地夫出境跟印度入境都要去溝通協調，才能促成包機。

他也做了一些溝通也協助國人取得相對包機的機會，因為有一些價格上的問題，當然中間還是不斷再做協助，不只是協助包機機位，也要協助溝通從馬爾地夫出境跟印度入境跟轉機，這些都是外館同仁溝通協助，也希望這28位國人可以理解這樣的困境。

陳宗彥說，知道國人在那邊的辛苦，在疫情的狀況下大家都要共體時艱要一起努力來解決，比較可惜是因為明天印度班機在台北時間12點就會起飛到印度去，可能這次會來不及，後續會不會再有班機，就要看在印度的國人到底有多少，才能努力來促成。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

對於有報導指稱，所謂國人因為外交部外館官員踢皮球，導致滯留在馬爾地夫，外交部3日表示，駐處曾多方詢問各種可能方式協助國人返台，然而部分續留馬爾地夫的國人，遲未表達負擔搭乘包機每人平均5.3萬新台幣費用。

▲滯留在馬爾地夫的國人，希望外交部能想辦法讓他們搭上飛機回台。（圖／翻攝自luxyshine）

外交部表示，馬爾地夫4月份停止對外商業航班後，駐處仍積極協助洽詢各家航空公司的包機資訊並協助爭取最低價格，提供國人參考。由原本8萬至9萬美元的包機費用，洽談到降至4萬9千美元（以5萬美元粗估，28人計，每人平均約需負擔5萬3千元台幣）。然而目前滯留在馬爾地夫的國人尚未同意負擔上述包機的費用。

外交部說，我相關駐館另進洽馬爾地夫及印度兩國政府獲告，如果國人確認搭乘上述包機，則馬國政府將同意提供國人擬撤離許可及馬航包機出關放行、給予我國人從偏遠環礁赴首都馬列的海上通行許可，另外印度政府也已同意我國人在進入印度國境時提供轉機便利等相應事宜。

外交部強調，目前滯留馬爾地夫各島的國人，對於共同租用包機從馬國首都馬列機場飛往印度德里的方案意見仍呈現分歧，截至今天（5月3日）為止，滯留在馬國國人對搭乘上述包機尚未取得共識。