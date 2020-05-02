美國務院發起「推文挺台灣」運動　外交部回應了！

▲美國國務院發動「推文挺台灣」活動。（圖／翻攝自推特）



記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣靠著優異的防疫表現受到國際肯定。美國國務院1日在推特發起「推文挺台灣」運動，多位官員、議員大力轉推響應，支持台灣國際參與。對此，外交部發言人歐江安表示感謝，也期盼各界熱烈響應。

美國國務院在推特號召網友用推文挺台灣參與即將來臨的WHA，分享台灣對抗武漢肺炎（COVID-19）的台灣模式，美國駐聯合國常任代表團也推文要求聯合國不應排除台灣。此外，美國國務院西半球事務局代理助卿Michael Kozak等國務院官員紛紛大力轉推 #TweetforTaiwan、 #TaiwanModel等主題標籤（hashtag）。

歐江安表示，外交部感謝美國國務院及眾多美國友人對我方爭取參與世界衛生組織（WHO）的堅定支持及協助。美方的創意做法有助國際社會廣泛瞭解並更加重視將台灣納入WHO的必要性與急迫性。

歐江安提到，疫情對人類造成的嚴重威脅，至今全球累計超過338萬人確診、其中超過23萬人死亡，凸顯全球防疫系統不能遺漏任何人，且需要各國政府揚棄政治偏見、通力合作。台灣有寶貴的成功抗疫經驗樂願與各國分享，台灣有充分理由、更有權利參與聯合國會員國的抗疫努力，以及WHO的所有會議、機制與活動。

歐江安說，美國國務院在WHA召開會議之前發起的挺台hashtag行動，充分反映台美關係的緊密友好，我方對此表達由衷謝忱。外交部期盼各界熱烈響應，力挺台灣以觀察員身份出席本年WHA，以及在會中分享「台灣模式」(Taiwan Model)防疫經驗。我國也將盡其所能，與美國等理念相近國家及友邦合作，協助國際社會早日終結疫情，回歸正常、健康的生活。