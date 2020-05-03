影／敦睦磐石艦確診升至35人！　新增4確診「至今無症狀」

記者嚴云岑／台北報導

敦睦艦隊爆發31人群聚感染，中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，餘下713人已於今日清晨隔離期滿，全員檢驗陰性即可解除隔離返家，但指揮中心晚間緊急召開記者會公佈結果，磐石艦又新增4人驗出陽性，總確診數來到35人，同艦346人需等待三採陰性才能解隔離；其餘兩艘康定、岳飛艦367官兵，因無人確診，4日上午就可返家。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者莊喬迪攝）

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指揮中心發言人莊人祥表示，4例確診官兵至今無症狀，可能是在先前前接觸過確診者，但持續未發病，因為無症狀，也無法推算發病日，明早起將針對346人陸續採檢，最快傍晚會有結果，屆時三採陰者，可於5日解隔離返家自主健康管理，但驗出陽性者，就要送治療。

指揮官陳時中表示，磐石艦隊新增4人確診，可能是病毒量非常低驗不出來，也可能是病毒起伏被揪出，在敦睦艦隊爆發群聚感染後，指揮中心已做了通盤探討，先前也全艦抽血驗抗體，希望釐清傳播途徑來做通盤了解。

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，先前國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

國防部副部長張哲平下午出席指揮中心記者會表示，針對敦睦遠訓支隊31人確診之群聚事件造成民眾恐慌，在此向全國民眾致歉，未來會與指揮中心一同努力守住社區，也希望民眾能給予仍在住院中的確診個案支持與鼓勵，期望他們能早日康復，指揮中心將與國防部持續檢視並修正艦隊防治措施相關流程，以避免相同情況再次發生。

指揮中心亦建議，未來艦隊上可配置核酸檢測試劑與儀器，考量艦隊出航執行任務航行時間長，且艦上缺乏檢驗設備，一旦於任務期間出現疑似個案，可提供艦上軍醫做為診斷參考。

陳時中2日在記者會上，也表示「要先跟官兵到個歉」，雖然磐石艦群聚爆發至今，在社區的影響非常小，從一開始發病的3位到後來停滯在31位，整起群聚事件算穩定，但為了安全起見，會在滿14天後再採檢一次，如果全部都是陰性，就可以解除隔離，但如果有一人不是陰性，就要再採檢一次，希望把風險降到最低，讓整起事件有完美句點。

▲敦睦艦隊4人檢驗陽性，將於4日再度採檢。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）