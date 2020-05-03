無私公開「插管防疫箱」設計獲多國採用　門諾醫師賴賢勇獲表揚

▲門諾醫院賴賢勇醫師因所設計的「插管防疫箱」登上國際期刊並獲全球30多國改良採用受表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣醫師公會第27屆第一次會員代表大會3日於國軍英雄館召開，會中公開表揚花蓮縣門諾醫院賴賢勇醫師，其所設計的「插管防疫箱」已獲全球30多國改良採用，為各國醫護人員提供適當保護，也為防範全球新冠肺炎做出重大貢獻。

花蓮縣門諾醫院賴賢勇醫師設計的「插管防疫箱」登上重量級醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》(新英格蘭醫學雜誌)，並經由美國波士頓醫學中心(Boston Medical Center)建議，作為個人防護裝備(PPE)的標準附件。

門諾醫院賴賢勇醫師利用透明壓克力板設計「插管防疫箱」，是直接罩在患者頭部執行插管急救相關具侵入性治療時的防護措施，此類插管急救的處置容易有來自患者飛沫噴濺而導致醫護人員感染的風險，而這救命的「插管防疫箱」可以減少95%以上的飛沫污染，降低遭患者飛沫噴濺風險，賴勇賢的「插管防疫箱」設計公開後，已經有30多國改良採用。此救命的設計，在這疫情黑暗時期無疑是一道亮光。

▲花蓮縣長徐榛蔚親自頒發獎座。

衛生局長朱家祥表示，賴醫師於 1月新冠肺炎疫情爆發時，因為曾在大陸客座教學認識當地醫師，得知第一線醫護人員物資相對缺乏，思索該如何給予幫助，於是有這個「插管防疫箱」的概念出現，正所謂醫者父母心，真心為人群設想，將愛心納入工作並傳遞出去，讓我們看見人性真善美的部分，令人無限感佩。

由於賴醫師無私的義舉，全球醫療人員獲得適當保護，西班牙商務辦事處也捎來感謝函，真誠感謝賴醫師對全球人民健康福祉所做的貢獻以及對西班牙人民善心的援助，這個「插管防疫箱」無疑的是雪中送炭的人道慈善精神、也肯定這是可減輕全球人民遭逢的苦難的實質幫助。

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