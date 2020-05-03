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新北市立圖書館4日起實名制開放　侯友宜視察重新開館整備工作

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▲ 新北市立圖書館4日解禁開放 侯友宜視察重新開館整備工作。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市立圖書館4日起實名制開放，侯友宜視察重新開館整備工作。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

因應疫情趨緩，新北市立圖書館將於5月4日起重新開放館內閱覽服務，開放後將實施實名制及限流入館，並加強環境清潔與消毒工作，保持安全社交距離，提供市民安全健康的閱讀空間。侯友宜3日下午至新北市立圖書館總館視察重新開館的準備工作。

侯友宜市長表示，近日雖疫情稍微舒緩，但仍不可大意，要按部就班檢視，防疫措施需「加快減慢」，當疫情緊張時，所有防疫措施都要加快，但放寬措施則應審慎應對，保持高度警覺。新北公有場館雖重新開放，但不等於放寬所有防疫措施，反而隨著人流增加，要更嚴格實行出入圖書館要量測額溫、戴口罩、進出動線分流、管控人流等措施，市民使用設施時，也要做好個人防護。

新北市立圖書館表示，5月4日開始，新北市所有圖書館與閱覽室將重新開館服務，為了讓讀者安心閱讀，圖書館全體動員，完備各項防疫措施，務求防疫工作無死角。除了加強全館清潔消毒，設置圖書除菌機，全面量測館員與入館讀者體溫、強制戴口罩、出入口提供酒精消毒，更升級防疫管理措施，103分館所有閱覽空間、座位、甚至電梯均採行「梅花座」或適當間隔，確保維持室內1.5公尺的安全距離。

第一線館員同時配備護目鏡及手套等防疫裝備，以保障讀者和員工的健康，減低病毒傳播風險。5月4日起更啟動「實名制」措施，入館民眾皆需以「紙本登記」或「電子化登記」身分證、健保卡、借閱證、市民卡之方式紀錄，讓市民在防疫期間能夠安心使用圖書館。

圖書館同時推出「防疫大作戰」主題書展，與民眾共同做好防疫，讓好書陪伴民眾安心度過疫期。一、為降低群聚感染機會，第一階段僅提供開放型之閱覽空間及自修空間，其他演講廳、討論室、團體視聽區、多功能教室等空間仍暫停開放。二、總館原2024席位（自修＋閱覽座位），縮減905席，現有1119席。

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