高雄400面「實名制挺韓廣告」　韓粉現身：這我！這我太太…出錢金額曝光

▲韓粉謝先生站在自己出錢的「挺韓實名制廣告」旁。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票，挺韓民眾也開始發動認捐公車站牌的廣告活動，高雄市區大街小巷約400個站牌上，相繼貼上市民具名的挺韓廣告。韓粉說是有人邀約，就給了1000元相挺，廣告會放到6月6日罷韓日。罷韓團體則是不滿宣傳看板屢被拆除，要民眾在自宅掛上罷韓紅布條。

「這我本人，這是我太太！」韓粉謝先生站在公車站牌挺韓廣告前，驕傲大喊挺韓，「事實這個市長非常好，我們就約一約，大家就來了…速度很快，很多人還想要來。」

▲▼高雄韓粉挺韓國瑜。（圖／東森新聞）

韓粉對抗罷韓新招，1人出1000元發動認捐站牌廣告活動，總共400面，上頭寫道「堅持改革，我支持清廉好市長韓國瑜」，1日起在公車站牌陸續貼出，還貼出韓粉露臉照片加上署名。謝先生說，當初是在臉書或LINE上，大家講出一點錢幫韓國瑜廣告。

罷韓聲浪高漲，韓粉忍無可忍動員買廣告，要刊登廣告到6月6日罷免投票日。至於罷韓民眾則選在自家住宅，貼上「6月6日投票罷」的紅布條，有人掛在巷子牆壁，有人掛在陽台，還有人貼紙貼在機車擋泥板。

台灣基進新聞部副主任張博洋指出，不能掛罷韓廣告，但挺韓看板卻掛上400多面，為了要抵制韓國瑜如此惡質反罷韓的手法，台灣基進也準備「666投票罷」的布條，初步製作300多面已被民眾索取一空。

罷韓團體也在傳統市場發放罷韓垃圾袋，罷韓布條遍地開花，就是質疑市府，罷韓第三面宣傳看板還在申請，竟火速遭環保局稽查要求拆除，接著就出現挺韓400面站牌文宣，不免讓外界質疑挺韓廣告背後是否有人刻意操作。

▲▼高雄韓粉挺韓國瑜。（圖／東森新聞）