罷韓借不到投票所？李進勇：中央機關、國立大學若不同意，我頭剁下來給你

▲傳出高雄市府要求學校減少出借投票所，引發外界議論，李進勇當場說重話。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

中央選委會主委李進勇2日到高雄市參加罷韓投票防疫演練，他和高雄市選委會主委、副市長陳雄文就防疫、投票所借不借，中央地方過招。李當場說重話，指若國立大學、中央機關借不到，「我這顆頭剁下來給你！」而中選會與選委會開會討論後，決議投開票所照樣設置1823個。

高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，卻傳出高雄市府要求學校減少出借投票所，引發外界議論。罷韓團體於投票防疫演練前，先到場擊鼓申冤，要求這次罷韓投票，必須比照2018年高雄市長選舉一樣，1823個投票所一個都不能少。

▼罷韓團體送上陳情書，盼罷免投票案能維持1823個投票所。（圖／記者洪正達攝）

李進勇則當場回應，若是有適合的地方可當作投票所，包括國立學校、中央機關，「你僅管提報過來，若沒有，我這顆頭剁下給你。他若不同意，我這顆頭剁下來給你。」

經當天下午與高市選委會開完會後，中選會副主委陳朝建表示，會議中決議韓國瑜罷免案投票所設置數，依選委會會議決議設置1823所，請各區公所依據設置投票所數，於5日前將確定的設置地點函報選委會。