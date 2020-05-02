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蘇巧慧逼問「媽媽、老婆掉進水裡先救誰」　林俊憲秒回：我老婆會自己游上來！

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▲▼蘇巧慧在《巧之Way》推出母親節企劃單元。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧在《巧之Way》推出母親節特別單元。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

一年一度的母親節即將到來，民進黨立委蘇巧慧也展開「超前部署」，在自己的Youtube節目《巧之Way》上，邀請了在立法院的四位好朋友提前歡慶。蘇巧慧也在節目中當場出考題給男立委，「媽媽、老婆掉進水裡，先救誰？」，沒想到民進黨立委林俊憲竟爆笑回「當然救媽媽啊，我老婆很會游泳，她會自己游上來」。

再過一個禮拜就是母親節，《巧之Way》也規劃母親節特別單元，首度到台北華山大草原出外景，必邀請民進黨立委何欣純、林俊憲、鄭運鵬、立法院顧問洪慈庸一同提前歡慶。

不過立委們有感於民代身分，碰上特別節慶總是行程滿檔、很難陪伴家人，鄭運鵬就反駁，「我不過節的！我覺得那是商人炒作的商業行為」，而當林俊憲被逼問「媽媽、老婆掉進水裡，先救誰？」時，他則爆笑回答「當然救媽媽啊，我老婆很會游泳，她會自己游上來」。

此外，洪慈庸則感性地說，感謝全天下的媽媽，對家庭的付出。

由於已經是兩個孩子的媽，蘇巧慧更懂當母親的辛勞，她也在節目中表示，小孩還是小的可愛，因為只有小小孩才會說出「媽媽我愛妳」，反而越大就越說不出口，包括自己在內也是。蘇巧慧呼籲，如果可以的話，還是要跟媽媽說出自己對她的愛，其實媽媽都會很感動的。

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