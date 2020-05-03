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9歲女哭著到派出所自首「爸爸讓我進監獄」　警一聽原因笑了：好孩子

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9歲女哭著到派出所自首「爸爸讓我來進監獄」　警一聽原因：好孩子。（圖／翻攝平安十堰微博）

▲小女孩說，不怕坐牢，「做錯事情要勇敢承擔。」（圖／翻攝平安十堰微博）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸湖北省十堰市一名9歲女孩走進派出所，哭著跟員警說要自首，指爸爸讓她來坐牢。後來員警一問得知原因笑了，也當場進行機會教育，而這也是他們遇過有史以來年級最小的「自首者」。

《十堰晚報》報導，家住茅箭區某社區的張先生，近日突發現自己微信錢包裡的餘額不翼而飛，雖金額不多，但也讓他覺得非常奇怪。隨後，他便發現原來是9歲的女兒小雪（化名）利用線上教學時，偷偷玩手機遊戲，還在他不知道的情況下，加值人民幣（下同）100多元。

但由於女兒是第一次出現這樣的情況，並主動向他認錯，表示自己是玩遊戲時不小心加值，以後再也不會了。張先生看女兒小雪認錯態度不錯，便選擇原諒她。

▼小女孩當著警察的面向爸爸認錯道歉。（圖／翻攝平安十堰微博）

9歲女哭著到派出所自首「爸爸讓我來進監獄」　警一聽原因：好孩子。（圖／翻攝平安十堰微博）

但沒過幾天，張先生又發現自己手機少了30餘元，這次他非常生氣，第一時間去找女兒，但這回女兒怎麼都不肯承認是自己動了爸爸的錢。他十分惱火， 覺得女兒這麼小就開始學會撒謊了，一氣之下帶女兒前往派出所，讓她自己去投案自首。

等到了十堰市公安局茅箭區分局武當路派出所門外，張先生讓女兒自己去找員警叔叔說清楚。由於小雪年紀小，在見到民警的第一時間便哭了出來，她邊抹眼淚邊小聲說，自己是來「自首」的，讓在場的民警都一頭霧水。

隨後，武當路派出所教導員主動上前安慰小雪，讓她不要害怕，並慢慢引導她說明情況。她啜泣說，「他（爸爸）就讓我來進監獄」，被員警問「妳怕不怕」，她回答「不怕，做錯事情要勇敢承擔。」員警回，「自己做的事情勇敢承擔，這是對的，這是好孩子。但妳現在還是小孩子，還不能在遊戲上花很多錢知不知道？特別是妳花錢需要經過父母的允許。」

隨後，員警一方面告訴小雪之前的行為是不對的，不應該在家長不知情的情況下，使用手機加值玩遊戲；另一方面，也跟父親張先生說，在遇到這種情況應該好好跟孩子溝通。最終小雪在員警面前對爸爸承認錯誤道歉，並表示自己以後不會再做這樣的錯事。

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