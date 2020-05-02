中歐班列4月逆勢成長5成　陸推「一帶一路」醫療外交

▲中歐班列貨櫃。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／綜合報導

正值西方國家疫情嚴峻期間，據中國國家鐵路集團數據顯示，今年4月，作為推動「一帶一路」倡議的重要支點，中歐班列總開行數量達到979列、運送貨物8.8萬個貨櫃，分別較去年同期增加46%、50%，創下單月最高紀錄。

事實上，建設中歐班列是中國推動一帶一路，強化與歐洲貿易、人流往來的重要政策，截至2019年，可以通達歐洲15個國家44個城市，包括西安→米蘭的「長安號」列車等，在疫情期間均保持運行，用以載運生活物資和醫療物資。

▲4月28日，「達州——德國漢堡」中歐班列達州專列駛出四川省。（圖／新華社 ）

據《澎湃新聞》報導，中國國鐵集團貨運部負責人在受訪時稱，由於全力承接空運、海運轉移貨源，優先運輸國際合作防疫物資，中歐班列開行實現逆勢增長。

數據顯示，今年4月份，中歐班列總開行數量和去程、回程班列開行列數三項指標，均創單月最高紀錄。 4月份，中歐班列總開行數量達到979列、運送貨物8.8萬個貨櫃，年增率46%、50%；其中，去程589列、5.3萬個貨櫃，年增長65%、68%，回程390列、3.5萬個貨櫃，年增長24%、29%。

統計今年1到4月份，中歐班列共開行2920列、發送貨物26.2萬個貨櫃，年增率分別為24%、27%，綜合重箱率98%。

中鐵集團指出，當前，歐洲疫情形勢仍比較嚴峻，當地生活和防疫物資需求比較旺盛，有很多物資選擇中歐班列運輸。從3月21日首趟搭載出口歐洲防疫物資的中歐班列，自義烏啟程以來，至4月底累計發運國際合作防疫物資66萬件、3142噸，主要到達義大利、德國、西班牙、捷克、波蘭、匈牙利、荷蘭、立陶宛等國家。

►偷偷分享少女秘密！