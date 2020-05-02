五一首日塞滿2.9萬人　泰山深夜連發3通告：暫停售票

▲大陸泰山景區。（圖／取自北京日報）

記者陳政錄／綜合報導

面對疫情趨緩後首個長假，大陸民眾出遊興致高漲，以致五嶽之首泰山繼昨日下午緊急宣布「延緩進山」後，深夜再度連發三次通告，稱遊客已達最大承載量的25%（2.9萬人），決定今天暫停售票。除泰山以外，山東還有包括青島嶗山、蘭陵壓油溝、費縣雲瀑洞天等，以及浙江杭州、福建廈門等多地的景區已發布預警。

據大陸泰山景區官網1日22時06分發布的通告，表示截至當晚，泰山景區遊客量已經達到最大承載量的25%（2.9萬人），按照疫情防控要求，景區已經暫停售票，恢復售票時間另行通告。





▲大陸五一小長假登泰山看日出湧現人潮。（圖／翻攝燃新聞）

在此之後，泰山景區還再發布了兩則公告，包括自2日起實行分時預約制度，分時段預約購票，提前或錯過預訂時間無法進山遊覽，並要求戴口罩，於特定瞻魯台、玉皇頂等區域民眾須準時下山等。

除了泰山以外，在中央要求各旅遊景區在疫情防控期間，只開放室外區域，室內場所暫不開放，接待遊客量不得超過核定最大承載量的30%等規範下，1日已有不少地方碰到「紅線」，因而發布「客滿」預警或取消次日預約。

以山東省境內其他景點如臨沂費縣中華奇石城景區、蘭陵壓油溝風景區、費縣雲瀑洞天景區，還有青島嶗山景區等，均發布遊客達到核定最大承載量30%，提醒未預約遊客請勿前往。

▲杭州西湖。（圖／翻攝中新網）

此外，據杭州市文化廣電旅遊局發布消息，當天全市旅遊接待總人次為81.29萬，門票收入為381.7萬元人民幣。目前，包括西溪濕地（東區）、雷峰塔、杭州動物園等均實施線上預約制度，部分2到4日的預約均已額滿。

另一旅遊重鎮福建省廈門市方面，據《廈門日報》報導，2日鼓浪嶼（日光岩、菽莊花園、皓月園）、市園林植物園、同安影視城、胡里山砲台、北辰山旅遊景區、金光湖生態旅遊區、雙龍潭生態運動景區、英雄三島戰地觀光園等景區預約已滿。

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