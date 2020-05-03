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湖北公衛應急調降至2級　武漢市民「摘口罩」逛夜市

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▲▼五一小長假，武漢夜市出現人潮。（圖／翻攝環球網）

▲五一小長假，武漢夜市出現久違的人潮。（圖／翻攝環球網）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸正在放「五一小長假」，為期五天的假期，各地都出現旅遊復甦的跡象，疫情爆發地湖北省武漢市也不例外。大陸媒體直擊武漢的夜市，發現路邊的小吃攤數量已經變多，不僅如此，許多用餐的民眾直接把口罩摘下，似乎代表當地疫情已經趨緩。

《環球時報》報導，5月1日晚上11點多，武漢武昌區大成路上，一排小吃車還在營業，由於疫情緩解，各個攤販都有客人光顧，時不時會有行人駐足購買。該媒體記者發現，攤販準備的方桌上，許多人圍坐在一起，他們有的把口罩側掛在一耳，有的拉到下巴，但更多的人把口罩摘下。

▲▼五一小長假，武漢夜市出現人潮。（圖／翻攝環球網）

▲武漢經濟要復甦仍需要時間。（圖／翻攝環球網）

不過，一名攤販指出，過去這個時間點，正是人潮最多的時候，但今年沒有什麼人，顯示要恢復到疫情前的景象，似乎還需要一段時間。

除了街上的攤販，湖北省各大景點也趁著五一小長假迎來久違的人潮。《長江日報》報導，武漢21家A級景區2日當天共接待遊客17.8748萬人次，全省22個已開放的重點景區，總計接待遊客21.42萬人次。

其中，黃鶴樓景區接待遊客0.1萬人次；木蘭文化生態旅遊區接待遊客1.701萬人次；東湖風景區接待遊客13.37萬人次；長江游船（含知音號、兩江輪渡、兩江遊覽、船長九號）共接待遊客0.666萬人次。

自5月2日零時起，湖北省突發公共衛生事件應急響應級別已由一級響應調整為二級響應，湖北省副省長楊雲彥指出，全省將繼續實施小區精准防控管理措施，引導居民非必要不出門、非預約不出遊，指導社區居民做好個人衛生及自我防護，做到不聚集、不扎堆。

▲▼五一小長假，武漢夜市出現人潮。（圖／翻攝環球網）

▲湖北調降公衛應急響應至2級。（圖／翻攝環球網）

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