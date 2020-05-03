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「新增3例境外移入有破口？」　醫拿數字分析：這樣才正常不需大驚小怪

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▲▼0502中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中2日宣布新增3例境外移入。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣2日新增3例新冠肺炎確診病例，全為境外移入。對此，有醫師認為，大家可能有點失望沒零確診，但趁這個機會可看一些統計數字，一起更健康地看待境外移入的確診人數，「其實陸續出現一些境外移入才是正常的喔。」

醫師2日在「MedPartner 美的好朋友」臉書醫療粉專發文說，根據桃園機場的出入境統計，台灣從4/23開始的逐日入境人數是：

請繼續往下閱讀...

4/23 548人
4/24 490人
4/25 324人
4/26 766人
4/27 154人
4/28 296人
4/29 825人
4/30 930人
5/1 1508人
5/2 1216人（暫時預計）
5/3 983人（暫時預計）

▼醫師拿桃園機場入境人數分析疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

醫師表示，之前大致算過，過去一段時間，入境的人中大約每1000人會有一人確診，如果該比率沒太大變化（這可能會因為疫情、政策的關係出現變化）；台灣從4月23日起的那段時間，最有可能每日的境外移入確診數字，大概就是0或1，很低的機率會出現2或3人。

醫師表示，下周入境的人數看起來多了一些，今和周一就算再出現幾例境外移入的確診，也是很合理的，沒什麼好意外，也不是什麼破功。

醫師認為，現在入境的居家檢疫政策已算是嚴格，在入境人數從之前大批僑民跟留學生返台的高峰下降後，防疫旅館已相對充足，各地衛生局需要掌握的人數，也比之前高峰的時候下降很多，「如果出現境外移入的確診，我們就進行必要隔離，然後好好治療他，就這樣而已。」

文中提到，所以2日出現3例境外移入，是真的有什麼破口嗎？在統計上，這個數字並沒有什麼不合理，實在不需要大驚小怪；甚至今、周一的入境人數比較多，出現比2日更多一些或少一些的境外移入確診案例，也是剛剛好而已，「照著我們現在的步調，繼續穩穩做，視狀況持續調整防疫的做法就對啦～」

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