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香港中聯辦批「黃色經濟圈」 　罔顧市場規則「以政治綁架經濟！」

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▲▼香港黃店,黃色經濟圈。（圖／路透社）

▲香港一間「黃店」內設有「藍儂牆」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港網友「五一」期間發起活動，呼籲壯大「黃色經濟圈」，多光顧支持反修例運動的「黃店」。對此，香港中聯辦5月2日在網站發文，批評「黃色經濟圈」是一種以政治綁架經濟的「政治攬炒」，罔顧自由市場規則，製造了社會撕裂，並傷害到無辜商戶。

中聯辦指出，香港是一個高度自由開放的小型經濟體，法制健全和社會安寧是立身之本，持續「黑暴」已使香港外傷累累，內傷淤積，國際社會對香港信心受到嚴重影響，權威機構連番下調香港的信貸評級，香港痛失連續保持25年的全球最自由經濟體地位。去年香港GDP更出現10年來首次負增長，最新失業率創下10年新高，消費者信心指數也跌至2008年金融海嘯以來最低值。

▼香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港特別行政區聯絡辦公室主任主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

中聯辦提到，2020年全球大學影響力排行榜中，香港多間大學均有較大幅度下跌，香港大學從去年的第10位暴跌至41位，交通運輸、餐飲零售、旅遊服務等行業更是慘淡蕭條，尖沙咀、旺角、銅鑼灣和中環四大核心商業區的空置商舖成行連片，冷清場景為數十年所未見，「作為香港旅遊名片的海洋公園年度虧損超過5.5億港元，凝聚幾代香港人記憶的珍寶海鮮舫關閉停業，『黑暴攬炒』給普通市民帶來青灰冷灶之困苦，是愈演愈烈的『關閉潮』『失業潮』的罪魁禍首。」

中聯辦表示，他們看到，一些反對派政客為在立法會選舉中多撈席位，罔顧自由市場規則，極力炒作所謂的「黃色經濟圈」，人為製造社會撕裂，不擇手段滋擾、破壞無辜商戶，是一種政治綁架經濟的「政治攬炒」。

中聯辦指出，他們還看到，反對派立法會議員無視從政者應有的品德和良知，惡意「拉布」癱瘓議會功能，使大批與民生息息相關的法案未能得到及時審議，數以百萬計的納稅人、打工仔、殘障人士切身利益受到影響，「在表決特區政府推出的第二輪1375億防疫基金時，反對派議員無一投下贊成票，甚至還企圖拖延通過《財政預算案》，包括廣受關注的全民派發一萬元，讓市民期盼已久的1200億元一次性紓困措施也難以落實。」

▲▼ 天下制裁集會,香港,反送中。（圖／路透社）

中聯辦強調，反對派已經淪為毫無底線的「攬炒派」，在立法會搞「政治攬炒」、在社會上鬧「經濟攬炒」、在街頭策動「暴力攬炒」，甚至渲染所謂「真攬炒十步」，要把香港推向無底的深淵，這些處心積慮、與民為敵、毫無底線的行徑，正在摧毀香港的希望。

中聯辦還說，有民調顯示，七成以上的香港市民反對「攬炒」，更有超過八成的市民對未來「表示焦慮」，擔心疫情平復後「黑暴」再起，驚魂未定可見一斑，「可以說恢復秩序、重回正軌是香港社會主流民意。」

中聯辦指出，他們堅定支持香港特區政府和警隊依法嚴懲暴力犯罪分子，採取有效措施維護香港法治秩序和公眾安全，維護國家安全，「我們呼籲所有關愛香港、以香港為家的人們，勇敢地團結起來，堅決與『暴力』割席，向『攬炒』說不，決不允許幾代港人打拼造就的繁榮毀於一旦。」

▲▼反送中,反修例,香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

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