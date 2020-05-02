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都是人！五一首日陸2319萬人出門玩...景區守「30%紅線」發佈客滿預警

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▲▼大陸民眾在五一長假期間，進入景區排隊需要保持距離。（圖／翻攝自齊魯網）

▲大陸民眾在五一長假期間，進入景區排隊需要保持距離。（圖／翻攝自齊魯網）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸自1日至5日迎來12年最長的「五一」假期，民眾紛紛出門踏青，各地旅遊景區繃緊神經嚴陣以待。根據統計，假期首日接待的旅客就超過2319萬人次，旅遊收入達97.7億元（人民幣，下同，約新台幣415億元）。不少景區達到或接近了最大承載量30%的「紅線」，因而發布「客滿」預警或取消次日預約。

大陸「五一」假期各景區人潮湧動，據《人民日報》報導，首日全國旅遊市場總體運行平穩，A級旅遊景區開放8498家，約占總數的70%；共接待國內遊客總人數2319.7萬人次，實現國內旅遊收入約97.7億元；各地景區嚴格落實遊客流量不超過最大承載量30%的要求，未發現大規模人員聚集情況，基本做到限量、錯峰、安全、有序開放。

▲大陸五一小長假登泰山看日出湧現人潮。（圖／翻攝燃新聞）

▲五一小長假登泰山看日出湧現人潮。（圖／翻攝燃新聞）

由於此次是新冠肺炎疫情後的首個「五一」假期，各地旅遊景區在恢復開放的同時，仍要面對疫情防控下的客流壓力。假期首日，已有不少景區達到或接近了最大承載量30%的「紅線」，因而發布「客滿」預警或取消次日預約。

大陸泰山景區。（圖／取自北京日報）

擁有世界文化與自然雙重遺產頭銜的山東泰山，1日便因遊客「爆棚」而受到外界關注。泰山景區全面實行實名制預約購票，嚴格執行接待量不超過核定最大承載量30%（3.4萬人）要求，遊客瞬間最大承載量達到25%（1.8萬人）時啟動預警機制、延緩進山，達到單日最大承載量25%（2.9萬人）時暫停售票、限時進山。

為控制旅客人數，多個景區實施網上預約制度。北京故宮每日限制5000人入場，5日假期的門票已售馨；北京東城區南鑼鼓巷採取提前預約制，預約截止時間為前一天的淩晨零時；被列入世界遺產名錄的福建廈門鼓浪嶼，假日的預約同樣爆滿。

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