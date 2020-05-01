　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

網民發起5區快閃突襲....揚言「放炸彈」　港警地鐵站攔查嚴防

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港警察。（圖／路透）

▲香港警察因應5/1網民串聯快閃活動，派出逾5000警力進駐高風險地區。（示意圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港民眾透過聊天軟體發起「天馬行動」於今（1日）下午在香港5區發動快閃突襲，或將進入各大商場騷擾不同政見商店，還有人揚言到港鐵站放置炸彈。對此，港警已著手佈置約5,000名警力應付突發情況。據悉，六大區的防暴隊已完成集結，將適時出動支援附近警區。

《香港01》報導，5月1日勞動節假期，網民發起「天馬行動」，揚言於下午2時起在大埔、觀塘、西營盤、銅鑼灣及旺角區發動快閃突襲，並在WhatsApp群組傳出有人會到港鐵站、沙田新城市廣場、元朗大馬路和屯門大會堂放炸彈。

▲▼港鐵。（圖／路透）

▲香港傳出有網民將於港鐵站放置炸彈。（示意圖／路透）

根據港警調查，有民眾在臉書串聯，將趁「五一黃金週」號召網民滋擾某些店舖，並煽動他們近距離拍攝店舖內顧客的容貌，或作「起底」之用。

據悉，港警已針對包括港鐵站、部分商場等地的高風險地區，加派鐵路應變部隊、反恐特勤隊等在附近高調巡邏，防止有人聚集滋事。港警強調，任何人在公眾地方遊蕩，並意圖犯罪或令他人擔心自身安全，即屬違法。一經定罪，最高可判處罰款10,000港元及監禁2年。

ET快訊
本土劇美魔女認了新戀情！　帥男友竟是「清皇族後裔」
99％確定！議員爆「金正恩上周腦死」：中國已派代表團
中職將可以開放觀眾入場！　統一出入口、座位分散
國道塞爆！醫傻開2hrs：好厭世…一路目睹「浪費口罩行徑」爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人夫「偷情吃到飽」　遭妻抓包血淚懺悔…下秒也綠光罩頂：女兒不是親生！

一踏出商店！　磚頭命中9歲女童「頭骨骨折」倒血泊..母哭喊叫救護車

大學生趴趴走…「搭車返校上課」無症狀確診了！　同車人當場嚇歪

網民發起5區快閃突襲....揚言「放炸彈」　港警地鐵站攔查嚴防

36歲男子面試突猝死！「小便失禁頭趴下」...生前一句嚇壞應試官

遊客泰山看日出擠爆登山步道　瞬間人數超1.8萬延緩入山

街友當街自燃「火海中掙扎成焦屍」　路人全冷漠圍觀死亡直播…無人上前救援！

疫情後陸網友最想去這！　武漢力壓北京、上海奪魁

美國必須回答！　陸官媒中英雙語列新冠肺炎疫情10問

2員工拒絕加班「被判賠7.6萬給老闆」　法官神解釋戰翻...氣死一票網友！

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

易烊千璽溫暖嗓《後來》好治癒　直播唱《你曾是少年》送給職場年輕人

人夫「偷情吃到飽」　遭妻抓包血淚懺悔…下秒也綠光罩頂：女兒不是親生！

一踏出商店！　磚頭命中9歲女童「頭骨骨折」倒血泊..母哭喊叫救護車

大學生趴趴走…「搭車返校上課」無症狀確診了！　同車人當場嚇歪

網民發起5區快閃突襲....揚言「放炸彈」　港警地鐵站攔查嚴防

36歲男子面試突猝死！「小便失禁頭趴下」...生前一句嚇壞應試官

遊客泰山看日出擠爆登山步道　瞬間人數超1.8萬延緩入山

街友當街自燃「火海中掙扎成焦屍」　路人全冷漠圍觀死亡直播…無人上前救援！

疫情後陸網友最想去這！　武漢力壓北京、上海奪魁

美國必須回答！　陸官媒中英雙語列新冠肺炎疫情10問

2員工拒絕加班「被判賠7.6萬給老闆」　法官神解釋戰翻...氣死一票網友！

《桃園限定》水利會員工疫期生態觀摩活動　採員工一人一埤塘踏青趣

李銘順「差點過勞」竟是兒子害的！　半夜起身眼前突一片黑

中職／初步開放多少觀眾進場？　防疫規定約是250人

超扯！軍事重地也被1968列熱門景點　台東猴子山急改小野柳風景區

日本博報堂完成收購格威傳媒　斥資25億要打國際盃

疫情衝擊百業哀！饒慶鈴送休閒農場超大禮　爭取獎勵金570萬

「最快週末宣布金正恩死訊！」　脫北議員爆：可能由幼子接班

1968打趴台南觀光？29處景點列名「全綠燈」　尖山埤最慘僅11人「觀光」

墊底苦練翻身　陸「女槍王」狙擊賽狂電第二名23分

台南大億麗緻酒店終止營運　市府將全力協助後續處理

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

大陸熱門新聞

31歲女連篩7次均陰性！1點細微改變」確診

平潭跨海公鐵大橋通車　「京台高速」差最後一段

港台藝人簽約政治正確　國台辦回應

嫌「30歲還嫁不出去」：妳女兒太兇！　大媽聽完爆氣狠揍

川普要為新冠懲罰中國　耿爽：之前才讚賞抗疫

36歲男子面試突猝死！生前一句嚇壞考官

國台辦批民進黨打壓張經義！陸委會回應了

導盲犬「淘寶」搭車被拒　當場倒地嗚嗚痛哭

巨響如地震！住戶17樓飛出墜地亡　散落娃娃、國中考卷

錯換28年　母捐肝救子才知非親生

荷蘭更名「在台辦事處」　大陸外交部回應了

怕銀行不安全！夫婦埋院子「215萬蒸發」變發霉爛紙

2員工拒絕加班「被判賠7.6萬給老闆」

街友當街自燃「燒成焦屍」　路人全冷漠路過

更多熱門

相關新聞

遊客泰山看日出擠爆登山步道 瞬間超1.8萬人延緩入山

遊客泰山看日出擠爆登山步道 瞬間超1.8萬人延緩入山

隨著新冠肺炎疫情趨緩，大陸各地知名景區於五一小長假首日湧現人潮。其中，山東泰山的觀日出遊客自清晨便擠爆登山步道，遊客只能跟隨宛如潮水般的行進動線緩步前進。此外，位於四川的九寨溝景區也緊急對外宣布，今（1日）遊客數量已達10000人的流量最大峰值，呼籲民眾改去其他景點參觀。

疫情後陸網最想去這　力壓北京上海

疫情後陸網最想去這　力壓北京上海

陸迎12年最長「五一」假期

陸迎12年最長「五一」假期

北京故宮今日開門迎客　進宮前添了最新規矩！

北京故宮今日開門迎客　進宮前添了最新規矩！

永靖成美文化園「防疫新生活」好去處

永靖成美文化園「防疫新生活」好去處

關鍵字：

香港五一特警港警炸彈地鐵港鐵

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青閨密驚人背景起底！

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

忍住不上床就有300萬入袋！

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

金正恩將現身了！情報人士揭神隱關鍵

大馬網紅「私訊搭訕羅志祥」對話曝光！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面