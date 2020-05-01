網民發起5區快閃突襲....揚言「放炸彈」　港警地鐵站攔查嚴防

▲香港警察因應5/1網民串聯快閃活動，派出逾5000警力進駐高風險地區。（示意圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港民眾透過聊天軟體發起「天馬行動」於今（1日）下午在香港5區發動快閃突襲，或將進入各大商場騷擾不同政見商店，還有人揚言到港鐵站放置炸彈。對此，港警已著手佈置約5,000名警力應付突發情況。據悉，六大區的防暴隊已完成集結，將適時出動支援附近警區。

《香港01》報導，5月1日勞動節假期，網民發起「天馬行動」，揚言於下午2時起在大埔、觀塘、西營盤、銅鑼灣及旺角區發動快閃突襲，並在WhatsApp群組傳出有人會到港鐵站、沙田新城市廣場、元朗大馬路和屯門大會堂放炸彈。

▲香港傳出有網民將於港鐵站放置炸彈。（示意圖／路透）

根據港警調查，有民眾在臉書串聯，將趁「五一黃金週」號召網民滋擾某些店舖，並煽動他們近距離拍攝店舖內顧客的容貌，或作「起底」之用。

據悉，港警已針對包括港鐵站、部分商場等地的高風險地區，加派鐵路應變部隊、反恐特勤隊等在附近高調巡邏，防止有人聚集滋事。港警強調，任何人在公眾地方遊蕩，並意圖犯罪或令他人擔心自身安全，即屬違法。一經定罪，最高可判處罰款10,000港元及監禁2年。