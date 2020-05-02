3438人去年歸化我國籍　越南菲律賓印尼籍居前三

▲圖為移民署外觀。（資料照／記者張君豪攝）

文／中央社

內政部統計，108年歸化國籍人數共3438人，其中，越南籍2325人最多，菲律賓籍362人居次、印尼籍350人排第三，合計東南亞國家者就有3295人，歸化原因以「為國人配偶」最多，占86.1%。

根據內政部統計處最新統計，108年歸化國籍人數計3438人，較107年減少114人。歸化原因以「為國人配偶」者2960人（占86.1%）最多，「未成年人之（養）父母現為國人」者132人（占3.84%）次之，「自願歸化」者113人（占3.29%）居第3。

內政部指出，108年歸化者原國籍以越南籍2325人（占67.63%）最多，菲律賓籍362人居次、印尼籍350人排第三，合計東南亞國家者就有3295人（占95.84%），與去年比較，越南籍減少152人最多，另馬來西亞籍增加26人較多。

內政部表示，108年歸化國籍的女性共3097人（占90.08%），遠高於男性341人（占9.92%）；其中，女性「為國人配偶」者2794人（占90.22%），以越南籍配偶占73.05%為主，男性歸化國籍者同以「為國人配偶」者166人（占48.68%）最多，又以越南籍配偶占24.10%最多。

內政部指出，歸化國籍者以外國人與國民結婚為大宗，近年因加強外籍配偶境外訪談、各國經貿交流及社會發展等變化，與外籍聯姻對數漸減，導致歸化國籍人數自99年7692人逐年遞減至105年3252人。105年國籍法修正公布，放寬歸化條件，106年人數升至5366人，107年、108年又趨穩。

另外，政府為延攬優秀外籍專業人士來台，針對「有殊勳於我國」，經行政院核准，或是科技、經濟、教育、文化、藝術、體育及其他領域的高級專業人才有助台灣利益者，由中央目的事業主管機關推薦，經內政部召開審查會審查通過，許可歸化後免提出喪失原有國籍證明。

內政部表示，截至109年4月底，「有殊勳於我國」歸化國籍者計73人，歐洲37人占52.11%最多，美洲24人占33.80%居次。另有139位「高級專業人才」符合國籍法規定，不用放棄原國籍成功歸化國籍，以亞洲49人占39.52%最多，美洲39人占31.45%居次。