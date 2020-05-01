感恩消防人員守護國人健康　慈濟持續提供防疫裝備

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

新型冠狀病毒肆虐全球各國，臺灣的防疫成果有目共睹，疫情得以控制成功，各單位的第一線相關防疫人員是關鍵，其中，消防人員也站在最前線，慈濟慈善事業基金會持續給予支持與關懷，5月1日上午在內政部消防署本部，特地捐贈包含醫療級手套、防護面罩、茶樹酒精、福慧珍粥等防疫物資，慈濟秉持「大愛共伴、造福行善」精神，期望啟發凝聚人人愛心，用慈悲膚慰世間苦難。

慈濟慈善事業基金會5月1日捐贈全國第一線防疫消防人員一批防疫物資，包含醫療級手套3000雙、大愛防護面罩組2000組、酒精噴罐2500瓶、福慧珍粥1200罐，由慈濟基金會副執行長劉效成代表證嚴法師傳達祝福，消防署長陳文龍代表接受表示，感謝慈濟熱心公益，力挺第一線防疫消防人員的義舉，並致贈感謝狀。

「政府力量有限，民間力量無窮！」陳署長表示，慈濟已經不是第一次捐物資，非常感謝慈濟，努力把各類防疫物資集結起來，捐給政府，也讓第一線防疫消防人員相當感動，感謝慈濟的愛心滿滿。在防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作共同防疫，目前許多防疫設備有錢也買不到，由衷感謝慈濟的熱心公益、慷慨捐助，以及對臺灣所展現的關懷與愛心。

▲5月1日上午在內政部消防署本部，慈濟特地捐贈包含醫療級手套、防護面罩、茶樹酒精、福慧珍粥等防疫物資。

慈濟慈善事業基金會副執行長劉效成指出，截至5月1日慈濟透過海外志工動員各在地國資源，已在臺灣及48個國家地區進行防疫物資援助。「同心共濟弭災疫」，在此同時，全球秉持人道精神，海外慈濟志工心繋著臺灣，除了將防疫物資捐助臺灣，全球慈濟志工更不忘「當地自助、海外互助」，迅速在當地募集口罩、隔離衣、護目鏡、防疫面罩、布口罩、福慧床、消毒用品、額溫槍等防疫物資，或由鄰近國家之慈濟志工伸出援手，協助送往急需的醫療單位和第一線防疫團隊。

在這一波世界性大災疫中，慈濟沒有缺席，帶著全球會員的善心與期待，全球各地的慈濟人紛紛發揮在地力量投入防疫關懷行動，證嚴法師也悲心繋念，以「每日一叮嚀」持續祝福全球早日恢復平安生活，在大災疫的黑暗時代中，堅信人性互助的慈悲光輝，將猶如黑暗隧道中的一道光芒，引領我們邁向人類的永續平安。

▲5月1日上午在內政部消防署本部，慈濟特地捐贈包含醫療級手套、防護面罩、茶樹酒精、福慧珍粥等防疫物資。