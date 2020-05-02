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馬英九捐款助義大利　感念幼時天主教發放救濟品的援助

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▲馬英九親自拜訪呂若瑟。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九親自拜訪呂若瑟。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎重創義大利，導致該國醫療體系崩壞，來台奉獻逾半世紀的義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟因而向我國政府求助，並發起募款活動，最後台灣民間則花6天時間，募得約1.5億元幫助義國。前總統馬英九2日在臉書表示，自己也略盡棉薄之力，並親自拜訪呂若瑟，感謝他對台灣的奉獻。

馬英九表示，呂若瑟日前發起的募款活動，自己也略盡綿薄之力。在呂神父忙碌告一段後，才前往探視，並向他表達敬意。馬提到，台灣與天主教會的淵源可追溯至西元1626年，西班牙道明會士馬志烈(Bartolome Martinez)神父等人在基隆和平島建立第一座聖堂。如今，天主教在台灣設立了許許多多的育幼、安老、身障等社福機構和醫療院所，並深耕各級教育，對於國人的醫療、教育及社會福利等方面貢獻良多。

馬英九指出，尤其是天主教神父及修女們遠離家鄉與親人，由世界各地千里迢迢來到台灣，哪裡貧窮與落後，就到哪去，越是偏遠的地方，越能看到他們的身影。他們日以繼夜地為這塊土地上的人民服務，留下許多感人事蹟。

馬英九回億道，他小時候家住萬華，常跟祖母到住家附近的西園路天主堂聆聽神父講道，並領取奶粉、牛油、麵粉、玉米粉等救濟品，可說是幼年即受天主教的照顧。「台灣過去曾接受外援，隨著經濟不斷發展，現在已有能力幫助他人，在國際人道援助上屢不缺席」。

馬英九誇讚，此次社會各界熱烈響應呂若瑟發起的活動，大量捐款與物資湧入，再次展現台灣已由「愛心輸入國」轉變為「愛心輸出國」，也代表民眾對一生奉獻台灣神職人員們的深深感謝。

馬英九表示，呂若瑟說謝謝台灣，並感謝天主當年把他帶到這裡來。「我們才要說，謝謝神父，謝謝你們到台灣來」。

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